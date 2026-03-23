SEMERGEN presenta nuevas recomendaciones para abordar la obesidad en personas con diabetes tipo 2 en Atención Primaria

Imagen del documento. - SEMERGEN

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) ha presentado el nuevo documento 'Recomendaciones SEMERGEN: Abordaje de la obesidad en personas con diabetes tipo 2', una guía práctica dirigida a profesionales de Atención Primaria enfocado en la estrecha relación entre obesidad y diabetes uno de los principales retos de salud pública actualmente.

Este proyecto se ha dado a conocer durante las 13 Jornadas Nacionales de Diabetes, celebradas los días 20 y 21 de marzo, a la que han asistido cerca de 450 médicos de familia.

El documento, coordinado por Ezequiel Arranz y Flora López, ha sido elaborado por el Grupo de Trabajo de Diabetes, Endocrinología y Metabolismo de SEMERGEN, con la participación de expertos en el manejo clínico de la diabetes y sus otras enfermedades con las que coexiste.

Según SEMERGEN, el objetivo principal de este documento es facilitar la toma de decisiones clínicas en un contexto cada vez más complejo, ofreciendo un enfoque integral, actualizado y basado en la evidencia sobre dos patologías que con frecuencia coexisten y se retroalimentan. De hecho, se estima que entre el 80 y 90 por ciento de las personas con DM2 presentan sobrepeso u obesidad, reforzando la importancia de intervenir sobre ambas enfermedades de manera simultánea.

A través de este proyecto, los autores han incidido en la necesidad de abordar conjuntamente la obesidad y la diabetes tipo 2. Por ello, es esencial tener un enfoque multidisciplinar y equitativo, donde exista una colaboración entre médicos, nutricionistas, psicólogos y especialistas en el abordaje de estas enfermedades.

"Este documento pretende ser una herramienta útil y aplicable en la práctica clínica diaria, especialmente en Atención Primaria, donde se realiza el seguimiento continuado de estos pacientes", ha señalado Arraz, quien ha agregado que "la obesidad debe dejar de considerarse un factor secundario y pasar a ocupar un lugar central en el manejo de la diabetes tipo 2".

En este sentido, el documento apuesta por un modelo de atención holístico que integre no solo el tratamiento farmacológico, sino también la modificación de hábitos de vida, el abordaje del riesgo cardiovascular y el acompañamiento psicológico y social del paciente. Todo ello con el objetivo de mejorar el control metabólico, reducir complicaciones y avanzar hacia una atención más personalizada.

Según López, "el objetivo primario es conseguir una pérdida de peso sustancial y mantenida del paciente de, como mínimo, el 15 por ciento. De esta forma podrá lograr la remisión de la DM2. Para ello, es preciso que, en su nueva rutina, combine la terapia nutricional, la actividad física y un apoyo farmacológico eficaz".

OTROS DOCUMENTOS PRESENTADOS

Durante las 13 Jornadas Nacionales de Diabetes de SEMERGEN, también se han dado a conocer otros materiales dirigidos a mejorar la atención a las personas con diabetes desde Atención Primaria. Entre ellos destaca un esquema donde se explica el 'Algoritmo de insulinización en diabetes tipo 2', diseñado para facilitar la toma de decisiones terapéuticas en la consulta mediante un esquema claro y estructurado en tres pasos.

También se ha introducido el documento sobre la 'Valoración inicial de pacientes migrantes con diabetes', que introduce un enfoque adaptado al origen étnico y a las condiciones socioculturales, incorporando variables como las barreras idiomáticas, el contexto social o las enfermedades prevalentes según la región de procedencia.

A estos materiales se suma el 'Calendario de vacunación en adultos con diabetes'. En ella, se recoge de forma sintética las recomendaciones actuales y subraya la importancia de la prevención de infecciones en este grupo de población, especialmente en adultos y pacientes con comorbilidades.