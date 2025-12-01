SEMERGEN llama a reforzar la prevención y el diagnóstico precoz del VIH para controlar la epidemia

Lazo rojo concienciación VIH/sida. - SEMERGEN

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Trabajo de Sexología de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) ha hecho este lunes un llamamiento a fortalecer los sistemas asistenciales reforzando la prevención y el diagnóstico precoz del VIH, con el objetivo de avanzar hacia el control de la epidemia en España.

Así lo ha señalado en el Día Mundial del VIH/sida, advirtiendo que la lucha contra esta infección sigue siendo un desafío de salud pública de primer orden. A nivel nacional, se estima que hasta 150.000 personas viven con VIH, con un porcentaje de diagnóstico tardío que se sitúa entre el 39 y el 45 por ciento, a la vez que el porcentaje de afectados sin diagnosticar ronda el 20 por ciento.

Los expertos de la sociedad científica han aseverado que el VIH ha experimentado una transformación clínica en las últimas décadas, gracias al tratamiento antirretroviral que permite que sea controlable. En paralelo, está aumentando una sensación de falsa seguridad, que se observa a través de los más de 3.000 diagnósticos anuales en España, muchos de ellos tardíos, cuando el virus ya ha comprometido el sistema inmunológico.

"La prevención del VIH exige un enfoque integral que combine educación sexual rigurosa, acceso equitativo a herramientas preventivas como la PrEP y la PEP, uso constante del preservativo, cribados periódicos de infecciones de transmisión sexual y un compromiso social y sanitario firme con la eliminación del estigma que todavía rodea a esta infección", ha detallado la miembro del Grupo de Trabajo de Sexología de SEMERGEN María Zamora.

Para combatir el estigma, mejorar la adherencia terapéutica y garantizar una vida sexual y afectiva plena a las personas con VIH, desde la sociedad científica también han enfatizado la importancia de difundir que una persona con la infección en tratamiento antirretroviral y con carga viral indetectable no transmite el virus por vía sexual, un mensaje avalado por la evidencia científica y conocido como indetectable = intransmisible (U=U).

PREP Y PEP, CLAVES EN PREVENCIÓN

SEMERGEN ha recordado que la profilaxis pre-exposición (PrEP) y la profilaxis post-exposición (PEP) constituyen las estrategias más avanzadas para prevenir la transmisión del VIH.

En España, la PrEP está financiada por el Sistema Nacional de Salud (SNS) en forma de combinación oral diaria de tenofovir disoproxil fumarato/emtricitabina (TDF/FTC), aprobada desde 2019, y es la única formulación disponible actualmente. En hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y mujeres transgénero también puede administrarse en pauta intermitente 'a demanda', con eficacia demostrada según la evidencia científica.

Antes de iniciar este tratamiento preventivo, los especialistas han señalado que se debe descartar infección por VIH activa y evaluar la función renal y la serología de hepatitis B. Además, han indicado que la PrEP no protege frente a otras infecciones de transmisión sexual (ITS), por lo que han recomendado el uso de preservativo y revisiones periódicas.

En cuanto a la profilaxis post-exposición, esta constituye una herramienta clave tras una exposición de alto riesgo. Debe iniciarse lo antes posible, preferiblemente dentro de las primeras 72 horas, y mantenerse durante 28 días con un régimen de tres fármacos. En los casos en los que el riesgo persista, los profesionales sanitarios valorarán la transición a PrEP como estrategia de prevención continuada.

El Grupo de Trabajo de Sexología de SEMERGEN ha insistido en que el uso correcto y consistente del preservativo sigue siendo una de las medidas preventivas más efectivas frente al VIH y otras ITS. Asimismo, ha instado a promover el acceso a pruebas de cribado, garantizar una educación sexual inclusiva y basada en evidencia, y abordar el estigma que aún afecta a las personas con VIH.

"Es esencial ofrecer una atención sexual integral, respetuosa y con información veraz libre de prejuicios, que favorezca la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado del VIH", han concluido los expertos de SEMERGEN, quienes han reafirmado su compromiso con la salud sexual de la población y con la labor clave de la Atención Primaria en la respuesta frente al VIH/sida.