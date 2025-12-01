SEMERGEN llama a reforzar las medidas de prevención para contener la expansión de la gripe y otros virus respiratorios

Archivo - Imagen recurso de una vacuna. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) ha lanzado un llamamiento a las autoridades sanitarias para reforzar las medidas de prevención y control ante el adelanto de la actividad gripal, otras infecciones por el virus respiratorio sincitial (VRS) y otros virus respiratorios, así como una respuesta coordinada con criterios homogéneos en todo el territorio nacional.

Según los sistemas de vigilancia poblacional, la tasa de síndrome gripal 2025-2026 se sitúa ya por encima de la registrada en las mismas semanas de los años previos, con una mayor intensidad en algunas zonas del país, lo que apunta a una temporada especialmente compleja.

"Esta situación está generando ya un incremento de las consultas por infecciones respiratorias en Atención Primaria, con especial incidencia en población pediátrica, personas mayores y pacientes con enfermedades crónicas", ha advertido la Sociedad.

Según el Grupo de Trabajo de Infecciones, Migrante, Vacunas y Actividades Preventivas (IMVAP) y el Grupo de Trabajo de Respiratorio de SEMERGEN, las temperaturas inusualmente oscilantes de este otoño han configurado un escenario especialmente favorable para la circulación de virus respiratorios, con un claro predominio del subclado K del virus de la gripe A(H3N2), según confirman los datos del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (SiVIRA).

Los expertos de SEMERGEN advierten de que, aunque el subclado K del virus gripal H3N2 no presenta por el momento signos de mayor virulencia, el hecho de que esté siendo la cepa más frecuente y que no haya sido el virus dominante en las últimas temporadas, hacen prever un escenario más complejo, dado que la población, con una menor inmunidad frente a este subtipo, se enfrenta a una circulación más intensa del virus.

Según los expertos de ambos grupos, "la temporada pasada, el periodo epidémico mayor tuvo lugar desde mediados de diciembre a comienzos de marzo. Este año, sin embargo, estamos observando un pico más temprano y, por el momento, no se puede saber con certeza la duración de la epidemia. No descartamos una mayor prolongación o segundas olas en función de la climatología y la movilidad de la población durante el periodo vacacional navideño. El impacto final dependerá de la cobertura vacunal, la coincidencia con otros virus y la afectación de mayores y crónicos".

LA VACUNACIÓN COMO PRINCIPAL HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN

Desde la Sociedad destacan que la Atención Primaria desempeña un papel decisivo en el manejo de las infecciones respiratorias. "Es fundamental que los médicos de familia concienciemos a la población de la importancia de la vacunación, especialmente en los grupos de mayor riesgo. Debemos tomarnos el tiempo necesario para revisar el calendario vacunal de todos nuestros pacientes y transmitirles confianza, ya que las vacunas han demostrado sobradamente su eficacia y seguridad", detalla.

En este contexto, SEMERGEN insiste en la "importancia de mantener actualizada la vacunación frente a todas las infecciones prevenibles- incluida la vacuna frente al COVID-19 en los grupos de población de más de 70 años o personas con patologías crónicas, cuyas tasas de vacunación están disminuyendo por la menor percepción del riesgo-, para reducir de forma significativa las posibles complicaciones graves, especialmente en personas mayores, pacientes crónicos o inmunodeprimidos", subrayan los miembros de ambos Grupos de Trabajo de SEMERGEN.

Además, recuerdan que una "cobertura vacunal adecuada ayuda a evitar la saturación de las consultas y los servicios de urgencias, especialmente en los periodos epidémicos, cuando la demanda asistencial aumenta de manera notable. La prevención a través de la vacunación reduce también el uso inadecuado de antibióticos -frecuente cuando se confunden infecciones virales con bacterianas- y, en consecuencia, frena la aparición de resistencias bacterianas, uno de los principales desafíos actuales en salud pública".