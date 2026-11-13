SEMERGEN lanza una guía para mejorar la atención domiciliaria a pacientes con necesidades paliativas

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) ha presentado 'PALIMECUM. Del síntoma a la decisión', una guía de consulta rápida dirigida a médicos de Familia para facilitar la atención domiciliaria de pacientes con necesidades paliativas, aliviar su sufrimiento y controlar sus síntomas, con el objetivo de que puedan permanecer atendidos en su hogar el mayor tiempo posible, siempre que así lo deseen y su situación lo permita.

La publicación se ha dado a conocer durante las IV Jornadas Nacionales de Actualización en Dolor y Cuidados Paliativos de SEMERGEN, celebradas los días 12 y 13 de noviembre en Madrid, bajo el lema 'Ciencia para aliviar. Humanidad para cuidar'.

La guía se estructura en nueve capítulos que recorren el proceso asistencial, desde la identificación precoz de las necesidades paliativas hasta la atención al duelo. Entre sus contenidos figuran la valoración integral del paciente y sus cuidadores, la comunicación al final de la vida y la planificación compartida de la atención.

Asimismo, recoge recomendaciones para el manejo del dolor, incluido el uso de opioides, y el control de síntomas digestivos, respiratorios y neuropsiquiátricos. También incorpora pautas para actuar ante situaciones urgentes, como crisis convulsivas, hemorragias masivas o compresión medular, además de orientaciones sobre el uso de la vía subcutánea y la sedación paliativa en el domicilio.

La guía está coordinada por el doctor David Palacios Martínez, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y presidente de SEMERGEN Madrid. También han participado como autores Francisco Javier Resa López, coordinador del Grupo de Trabajo de Dolor y Cuidados Paliativos (DOLPAL); Vanesa de la Cuesta Esteban, del Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles; y Julio Antonio Heras Hitos, coordinador del Grupo de Trabajo de Dermatología de la sociedad.

El presidente de SEMERGEN Madrid, David Palacios, ha explicado que la publicación pretende proporcionar a los médicos de Familia herramientas prácticas para atender las necesidades más habituales de estos pacientes y sus familias, y facilitar que quienes así lo deseen puedan permanecer en su domicilio el mayor tiempo posible.