SEMEDLAB destaca la integración de la farmacogenética en la práctica clínica para optimizar la eficacia terapéutica

Archivo - Imagen de recurso de un laboratorio. - NICOLAS_/ ISTOCK - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La miembro de la Comisión de Farmacología y Toxicología de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEMEDLAB), Rocío Rosas, ha resaltado que la integración de la farmacogenética en la práctica clínica permite optimizar la eficacia terapéutica y minimizar el riesgo de reacciones adversas.

Así se ha mostrado durante la jornada 'Farmacogenética en la práctica clínica: de la teoría a la práctica'. Los expertos participantes han abordado la integración de la farmacogenética en el laboratorio clínico, desde su base conceptual hasta su aplicación en la práctica asistencial; además, han presentado casos clínicos relevantes y analizado los nuevos desarrollos y fármacos emergentes en este ámbito.

Según los expertos, la farmacogenética es el estudio de la respuesta farmacológica del individuo en función de su perfil genético. Su integración en la práctica clínica permite optimizar el tratamiento a nivel individual, ya que aporta información sobre la predicción de respuesta a un medicamento, la selección del mismo y la dosis que mejor se ajusta a las necesidades de cada paciente. En este contexto, aseguran que el laboratorio clínico desempeña un papel esencial en la farmacogenética, ya que proporciona la base analítica que permite integrar la información genética del paciente en la toma de decisiones terapéuticas.

Al hilo, Rosas ha indicado que la farmacogenética tiene aplicación en múltiples áreas de la medicina, como la oncología. Por ejemplo, según ha señalado, en los pacientes candidatos a tratamiento con fluoropirimidinas (fármacos utilizados en distintos tumores como el cáncer de colon o el cáncer gástrico), la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) recomienda realizar previamente el estudio farmacogenético del gen DPYD. "Este análisis permite ajustar la dosis del tratamiento según el perfil genético del paciente, lo que ayuda a prevenir toxicidades graves y mejorar la seguridad del tratamiento", destaca Rosas.

En palabras de la facultativa, el laboratorio clínico actúa como un soporte diagnóstico especializado, garantizando que los análisis farmacogenéticos se realicen bajo estrictos criterios de calidad, fiabilidad y trazabilidad; "lo que permite proporcionar resultados robustos que facilitan la personalización del tratamiento y contribuyen a una medicina más segura y eficaz", precisa Rosas.

IMPLEMENTACIÓN DESIGUAL

Los expertos subrayan que la implantación de la farmacogenética en los hospitales europeos se encuentra en una fase de transición desde la investigación hacia la práctica clínica rutinaria. Aunque existen guías clínicas internacionales robustas, la adopción sigue siendo desigual entre países.

Así lo indica la miembro de la Comisión de Genética de SEMEDLAB, Hada Macher, quien sitúa a España como uno de los países más avanzados de Europa en este campo tras la aprobación en 2023 de la cartera de servicios genómicos para el Sistema Nacional de Salud y su posterior despliegue en 2024-2025.

De acuerdo con la experta, la farmacogenética en un futuro formará parte del cribado neonatal genético y cada neonato tendrá su "tarjeta terapéutica" basada en su perfil farmacogenético. Esta tarjeta, como asevera Macher, "se deberá actualizar informáticamente cada año conforme se conozcan nuevas interacciones y una inteligencia artificial analizará su genoma las veces que haga falta con cada nueva interacción descubierta".

No obstante, evidencia algunos de sus principales desafíos para su plena implementación en la práctica clínica, desde la falta de tecnología adecuada, las necesidades formativas de los profesionales sanitarios para la interpretación de los informes farmacogenéticos. "Así como la necesidad de incorporar los resultados genéticos directamente en la historia clínica electrónica (EHR) para que generen alertas automáticas al prescribir", ha añadido.

En opinión de los expertos de medicina de laboratorio, el laboratorio clínico debería liderar la implementación ordenada, equitativa y de calidad de la farmacogenética a toda la población. "Al ser una estructura sólida y bien implementada en todos los hospitales tendrá la capacidad de organizar y ofrecer estos estudios para toda la población, en colaboración multidisciplinar, dada la especial condición y trascendencia de las prescripciones que se derivan de los estudios farmacogenéticos", finaliza Macher.