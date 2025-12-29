La gripe llega antes: descubre por qué la variante K del H3N2 tiene a Europa en alerta

Archivo - Mujer enferma con gripe o resfriado. Chica acostada en la cama con dolor de cabeza con máscara protectora por pastillas y agua sobre la mesa.- MARYVIOLET/ ISTOCK - Archivo

MADRID 29 Dic.

El frío todavía no ha llegado y, sin embargo, los hospitales empiezan a notar que algo se mueve. La gripe, esa compañera habitual del invierno, parece haber decidido adelantarse este año, sorprendiendo a médicos y ciudadanos por igual. Mientras algunos se preguntan si es solo un inicio temprano más, otros sienten que la temporada podría ser diferente.

EUROPA EN ALERTA: LA GRIPE LLEGA ANTES

Sociedad Española de Medicina de Laboratorio (SEMEDLAB) ha alertado sobre un inicio adelantado de la temporada gripal 2025-2026 en Europa, impulsado por la circulación dominante de la variante K del virus de la gripe H3N2, y advertido de que su vigilancia plantea retos ya que esta variante está caracterizada por mutaciones en la proteína hemaglutinina, lo que puede disminuir parcialmente la capacidad del sistema inmunitario para reconocer y neutralizar el virus.

Según explican desde la Comisión de Microbiología de SEMEDLAB, el virus de la gripe tipo A H3N2 sufre cambios continuos por deriva antigénica, un proceso evolutivo esperado que altera gradualmente sus proteínas superficiales. La variante K incluye varias mutaciones en la proteína hemaglutinina (HA), que es el principal objetivo de los anticuerpos inducidos por infecciones naturales o vacunas previas.

"Estas modificaciones genéticas pueden disminuir parcialmente la capacidad del sistema inmunitario para reconocer y neutralizar el virus en personas previamente vacunadas o expuestas", advierten.

Asimismo, indican que aunque los síntomas clínicos observados hasta ahora no difieren sustancialmente de la gripe estacional típica -incluyendo fiebre, tos, congestión nasal, dolor muscular y malestar generalizado- la mayor transmisibilidad de la variante K ha acelerado el inicio de la epidemia en Europa y ha elevado la incidencia de casos antes de lo habitual.

VARIANTE K: ¿QUÉ LA HACE DIFERENTE?

En varios países europeos, como Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Portugal, la variante K del H3N2 se ha asociado con picos epidemiológicos precoces, adelantando la temporada gripal hasta tres o cuatro semanas antes de lo observado en años anteriores y elevando la presión asistencial en Atención Primaria, urgencias y hospitales.

En España, los datos epidemiológicos muestran un aumento de la gripe más temprano que en temporadas previas, con una expansión significativa del subtipo H3N2 que, aunque aún no ha sido totalmente caracterizada por secuenciación en todos los territorios, se presume está siendo impulsada por la variante K.

Expertos señalan que esta situación refleja la dinámica de evolución viral y la adaptación a poblaciones con inmunidad parcial, más que un cambio drástico en la virulencia del virus; y recomiendan la vacunación temprana, especialmente en grupos de riesgo como mayores de 65 años, niños pequeños, gestantes, personas con comorbilidades y trabajadores sanitarios.