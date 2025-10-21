Semdor pide una reunión con Mónica García para una nueva estrategia de abordaje del dolor

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor (Semdor) ha pedido formalmente a la ministra de Sanidad, Mónica García, una reunión para explicarle la situación del dolor en España y avanzar en una Estrategia Nacional de Abordaje del Dolor.

La petición firmada por el presidente de Semdor, Luis Miguel Torres Morera, se traslada en una carta en la que también agradece el mensaje de la ministra en motivo del V Congreso Nacional de la Sociedad, informa Semdor en un comunicado este martes.

Torres Morera ha destacado también la afinidad profesional con la ministra --anestesióloga--, lo que confiere "un valor especialmente significativo" a su apoyo.