Archivo - SEICAP destaca que la inmunoterapia oral es "eficaz" en alergia alimentaria infantil, con "hasta el 80%" de tolerancia - PEXELS - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La miembro del Servicio de Alergología e Inmunología Clínica del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y vocal de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP), la doctora Mònica Piquer, ha destacado que la inmunoterapia oral (ITO) es un tratamiento para la alergia alimentaria infantil que es "activo y eficaz" y "que permite alcanzar tolerancia en un alto porcentaje de pacientes", concretamente "hasta el 80%".

Esta terapia alcanza estas tasas de tolerancia, según se ha expuesto desde esta sociedad científica durante la reciente celebración en la localidad barcelonesa de Sitges de su 50º Congreso, en el que esta facultativa ha señalado que esta "requiere un seguimiento estrecho y un mantenimiento a largo plazo".

En este contexto, los expertos de la SEICAP han afirmado que, "durante años, el manejo de la alergia alimentaria en la infancia se ha basado en una estrategia clara: evitar el alimento desencadenante de los síntomas". "Sin embargo, este enfoque ha ido evolucionando y, desde hace más de una década, la ITO, que consiste en la introducción progresiva y controlada del alimento, se ha consolidado en España como una opción terapéutica activa en alergias a leche, huevo y frutos secos", han sostenido.

"Estamos ante un cambio de paradigma que apoya una intervención precoz y personalizada, más allá de la evitación, con el objetivo no solo de prevenir reacciones accidentales, sino también de modificar la evolución natural de la enfermedad alérgica", ha explicado, por su parte, la también miembro del Servicio de Alergología e Inmunología Clínica del Hospital Sant Joan de Déu, la doctora Olga Domínguez.

FACTORES QUE DETERMINAN SU INDICACIÓN

No obstante, los especialistas han insistido en que "su indicación debe individualizarse en función de factores como la edad, la gravedad de la alergia o la presencia de otras patologías, y exige una evaluación cuidadosa en cada caso". "Una indicación inapropiada puede generar más riesgos que beneficios", ha abundado Piquer, mientras que la integrante del Grupo de Trabajo de Alergia Alimentaria de la SEICAP, la doctora Cristina Blasco, ha concretado que "la edad y los niveles de sensibilización son los mejores predictores de éxito".

"Prever este riesgo permite anticiparse y adaptar la estrategia terapéutica", ha continuado Piquer, y es que "adquieren especial relevancia medidas como el inicio a edades más tempranas o la aplicación de pautas más lentas y con dosis más bajas, enfoques que se han asociado a una mayor probabilidad de remisión".

Al respecto, la especialista de la División de Alergología e Inmunología y de Alergia Alimentaria y del Programa de Anafilaxia del Hospital para Niños Enfermos de la ciudad canadiense de Toronto, la doctora Carmen Riggioni, ha explicado que "la inmunoterapia oral simultánea a múltiples alimentos, con pautas lentas y dosis bajas, ha demostrado ser factible y eficaz para inducir desensibilización a varios alérgenos simultáneamente".

En cuanto a los fármacos biológicos, el científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el doctor Daniel Lozano-Ojalvo, ha sostenido que "algunos" de ellos "han mostrado ofrecer protección frente a las reacciones alérgicas, pero su uso debe individualizarse y requiere una cuidadosa valoración del balance beneficio-riesgo". "La alergia alimentaria no constituye actualmente una indicación aprobada en ficha técnica" en estos medicamentos, han afirmado desde la SEICAP.