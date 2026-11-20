Archivo - Inyector para la anafilaxia, alergia alimentaria. - CARRIECAPTURED/ ISTOCK - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP) y la Asociación Española de Personas con Alergia a Alimentos y Látex (AEPNAA) han reclamado dotar a los centros escolares de autoinyectores de adrenalina de rescate y formar a los profesionales para actuar ante casos de anafilaxia.

En España, la alergia alimentaria continúa siendo el principal desencadenante de anafilaxia durante la infancia. Aunque la adrenalina intramuscular es el único tratamiento capaz de frenar esta reacción potencialmente mortal, los especialistas advierten de que su administración sigue retrasándose fuera del ámbito hospitalario.

"Existe un miedo injustificado a la adrenalina y a sus posibles efectos secundarios", ha explicado el coordinador del Grupo de Trabajo de Anafilaxia de SEICAP, José Moure, quien ha asegurado que su administración por vía intramuscular "es segura" cuando está indicada, mientras que retrasarla conlleva un riesgo "mucho mayor" en caso de anafilaxia.

El especialista ha incidido en el papel de la formación, enseñando no solo a usar el autoinyector de forma práctica, sino a identificar cuándo se debe utilizar. "Tenemos que conseguir que el miedo a administrar adrenalina sea sustituido por la seguridad de saber actuar", ha afirmado.

Esta reivindicación se alinea con la campaña europea de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI, por sus siglas en inglés), que llama a 'Convertir la concienciación en acción' mediante recursos prácticos para escuelas, familias y cuidadores.

Asimismo, SEICAP y AEPNAA han explicado que, en la actualidad, cada paciente debe aportar su propio autoinyector de adrenalina, por lo que disponer de estos dispositivos en los centros educativos es vital para atender también a aquellos alumnos que sufran una primera anafilaxia en el colegio sin un diagnóstico previo.

MARCO COMÚN, SIN DIFERENCIAS TERRITORIALES

Con motivo del Día Mundial de la Anafilaxia, que se conmemora este sábado, profesionales sanitarios y pacientes se han unido para demandar una mayor preparación de los centros educativos, guiada por un marco de actuación común en todas las comunidades autónomas.

"No podemos vivir con la incertidumbre de que la seguridad y la participación de nuestros hijos en la vida escolar dependan de la buena voluntad o de la preparación de cada centro. Necesitamos una legislación clara que garantice ambas", ha apuntado la socia de AEPNAA y madre de una niña alérgica Tamara Martínez, quien ha exigido que la seguridad de los menores no dependa del colegio al que van ni de la comunidad en la que viven.

Este marco común también permitiría ofrecer garantías y respaldo jurídico y médico al profesorado, según han indicado desde SEICAP, que toma como referencia al programa 'Alerta Escolar' en Galicia. "El profesor no tiene que tomar una decisión médica por su cuenta, sino actuar dentro de un protocolo establecido y siguiendo las indicaciones de un médico", ha detallado Moure.

Aunque "la llamada a emergencias es fundamental", el experto ha enfatizado que "no debe retrasar la administración de adrenalina cuando se ha identificado una anafilaxia y el protocolo de actuación indica su uso".

En este contexto, el pediatra alergólogo tiene un papel fundamental en el diagnóstico preciso, el seguimiento y la educación de los pacientes y sus familias sobre cómo actuar ante una anafilaxia, como han recordado desde SEICAP.

"Ningún niño debería perder la vida por una anafilaxia porque haya faltado adrenalina, formación o alguien que supiera cómo actuar", ha finalizado Moure, un mensaje en el que ha insistido Tamara Martínez, quien ha subrayado que "la prevención, la formación y la disponibilidad de adrenalina pueden marcar la diferencia entre un susto y una tragedia".