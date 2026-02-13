SEHOP reclama igualdad en el acceso al diagnóstico y tratamiento para todos los niños y adolescentes con cáncer - SEHOP

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Oncología y Hematología Pediátricas (SEHOP) ha reclamado, a través de un manifiesto, igualdad en el acceso al diagnóstico, el tratamiento y la investigación para todos los niños y adolescentes con cáncer.

De esta manera, y en el marco de la celebración, este domingo, 15 de febrero, del Día Internacional del Cáncer Infantil, esta sociedad científica ha llevado a cabo la referida reivindicación. Todo en el contexto de que cada año se diagnostican en el mundo más de 400.000 niños y adolescentes con cáncer, de los que entre 1.000 y 1.500 residen en España.

En 2026, un total de 84 de cada 100 menores diagnosticados de cáncer en el territorio nacional se curarán gracias a la investigación clínica y al trabajo colaborativo entre todos los profesionales de las 40 Unidades especializadas localizadas en 16 comunidades autónomas.

"No debemos olvidar que todos los cánceres pediátricos son enfermedades raras y necesitan atención por equipos multidisciplinares (facultativos, Enfermería, psicólogos, biólogos, etc.) con conocimiento específico y profundo de las distintas patologías, tanto para el diagnóstico como para su tratamiento y el seguimiento de los supervivientes", ha aseverado la presidenta de la SEHOP, la doctora Adela Cañete.

UN MANIFIESTO CON SEIS REIVINDICACIONES

Por ello, esta sociedad científica ha publicado el mencionado manifiesto, que tiene seis reclamos, siendo el primero de ellos el de que todos los niños con cáncer puedan beneficiarse de la existencia de centros expertos en España. Es imprescindible la implantación efectiva del trabajo en red entre Unidades de mayor y menor complejidad y con fondos finalistas suficientes, ha declarado.

La segunda reivindicación de la SEHOP es que estos menores puedan ser incluidos en los ensayos clínicos académicos, para lo que es necesario un "marco legal y logístico". No obstante, desde 2017, la Plataforma ECLIM-SEHOP viene dando soporte integral a 29 ensayos clínicos internacionales en Fase III, de los que se han beneficiado más de 800 pacientes.

Además, se pide que la inversión en recursos también esté al servicio de los niños y adolescentes con cáncer para mejorar su curación. Los avances en la recogida y análisis de datos deben estar al alcance del sistema de información más utilizado en España para cánceres pediátricos, el RETI-SEHOP.

"No podemos olvidar que los adolescentes con cáncer son un grupo etario con necesidades diferenciadas y específicas", han continuado desde esta organización, que considera que se deben crear Unidades transversales específicas para la atención compartida y multidisciplinar de los adolescentes con tumores malignos por parte de especialistas del adulto y pediátricos.

Por otra parte, la SEHOP ha solicitado que los nuevos fármacos y terapias lleguen con rapidez a estas personas. "Sigue existiendo una dificultad en el acceso a los nuevos fármacos con indicación en tumores pediátricos ya aprobados por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés)", ha explicado.

Por último, esta sociedad científica ha reclamado que a los niños y adolescentes con cáncer los traten los especialistas mejor formados. Así, ha insistido en su demanda del reconocimiento oficial de la especialidad de Oncología y Hematología pediátricas para garantizar la adecuada cobertura de las vacantes por pediatras especialistas con la mejor formación y experiencia en la disciplina.