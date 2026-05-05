Archivo - La SEHH pide "asegurar que todos los pacientes puedan beneficiarse de los avances disponibles" en talasemia - OJOS DE HOJALATA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Grupo Español de Eritropatología (GEE) de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH), la doctora Marta Morado, ha destacado la importancia de garantizar la equidad en el tratamiento de la talasemia, por lo que "es fundamental asegurar que todos los pacientes puedan beneficiarse de los avances disponibles".

"No podemos permitir que el acceso a los tratamientos más innovadores dependa del lugar de residencia", ha manifestado la representante de estas organizaciones que, junto a la Asociación Española de Lucha contra las Hemoglobinopatías y Talasemias (ALHETA), han hecho un llamamiento para mejorar la visibilidad de esta enfermedad rara en España.

La SEHH, a colación de la celebración, este viernes, 8 de mayo, del Día Internacional de la Talasemia, ha explicado que esta enfermedad genética "altera la producción de hemoglobina y provoca anemia crónica, con un impacto significativo en la vida de los pacientes desde la infancia". "A nivel mundial, se calcula que alrededor de 100 millones de personas son portadoras de genes relacionados con esta patología y cada año nacen más de 300.000 niños con formas moderadas o graves de beta-talasemia", ha indicado.

"La talasemia sigue siendo una enfermedad rara profundamente invisible en España", ha afirmado el presidente de ALHETA, Massimo Lugas, quien ha añadido que, "aunque sus pacientes conviven con transfusiones periódicas, tratamientos diarios y complicaciones graves derivadas de la sobrecarga de hierro y del daño progresivo en órganos vitales, continúa siendo una patología ampliamente desconocida para gran parte de la sociedad".

En este sentido, la citada sociedad científica ha señalado que, en el territorio nacional, "las formas más graves son poco frecuentes, con unos 200-225 pacientes, según el registro del GEE, pero su impacto es muy elevado". "En los casos más severos, los pacientes necesitan transfusiones cada 3-6 semanas desde la infancia y tratamientos continuos para evitar la acumulación de hierro, que puede ser mortal", ha afirmado.

"En las formas más graves, los pacientes conviven desde muy pequeños con una anemia intensa que les obliga a acudir al hospital de manera regular para recibir transfusiones, lo que afecta directamente a su rutina diaria, a la escuela, al trabajo y a su vida social", ha declarado la hematóloga del madrileño Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, la doctora María Menor, que ha asegurado que "todo ello genera una carga física y emocional importante y un impacto claro en su calidad de vida".

DETECTARLA DE FORMA PRECOZ "MARCA UNA GRAN DIFERENCIA"

Además, ha manifestado que "detectar la talasemia de forma precoz marca una gran diferencia, ya que permite anticiparse a las complicaciones y adaptar el tratamiento desde el inicio". "Identificar a las personas portadoras facilita el consejo genético y ayuda a prevenir formas graves en futuras generaciones, algo especialmente relevante en una sociedad cada vez más diversa", ha agregado.

En este contexto, el GEE trabaja en el desarrollo de nuevas herramientas clínicas, como la próxima publicación de la 'Guía española para el diagnóstico y manejo de la talasemia', con el objetivo de mejorar la atención y homogeneizar la práctica clínica en todo el país. Todo porque, "en los últimos años, el tratamiento de la talasemia ha experimentado una evolución significativa", ya que a las transfusiones y la quelación del hierro "se han sumado nuevos fármacos que permiten mejorar el control de la anemia e, incluso, reducir la necesidad de transfusiones en determinados pacientes", ha divulgado.

"El abordaje actual es mucho más completo, individualizado y eficaz que hace unas décadas", ha continuado Menor, que ha añadido que "el trasplante de médula ósea sigue siendo una opción curativa en algunos casos". No obstante, la SEHH considera que "el gran punto de inflexión ha llegado con la terapia génica, ya aprobada en Europa, que permite modificar las propias células del paciente con el objetivo de corregir la enfermedad".

A juicio de esta especialista, esta terapia "ha supuesto un avance histórico y ha cambiado el horizonte terapéutico". "Por primera vez, es posible que algunos pacientes dejen de depender de transfusiones tras una única intervención, con una mejora muy importante de su calidad de vida", ha afirmado, tras lo que ha aclarado que "no está indicada para todos los pacientes, requiere una cuidadosa selección y conlleva procedimientos complejos que no están exentos de riesgos".

"Hoy ya existe una terapia génica curativa para la beta-talasemia, aprobada y financiada en varios países europeos, mientras que España continúa sin garantizar su acceso", ha corroborado Lugas, que ha puesto de manifiesto que son ya "más de dos años y medio" de diálogo "con la compañía farmacéutica, el Ministerio de Sanidad y distintas comunidades autónomas para facilitar una solución". "Los pacientes no pueden seguir esperando indefinidamente mientras su salud continúa deteriorándose", ha subrayado.

Por último, la SEHH ha informado de que, bajo el lema 'Bring Thal to Light', se van a desarrollar diversas iniciativas para visibilizar esa enfermedad. Así, en España, 12 edificios y espacios institucionales se iluminarán de rojo, situando al país, junto a Canadá, entre los que lideran esta movilización global.