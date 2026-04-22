La SEHH impulsa el modelo 'Q-hem' para certificar la calidad de unidades clínicas de hematología

Certificación de calidad Q-hem. - SOCIEDAD ESPAÑOLA DE HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) ha presentado el modelo 'Q-hem' para certificar la calidad de las unidades clínicas de hematología en España y ayudar a estos servicios a implantar buenas prácticas que contribuyan a mejores resultados en salud.

Según ha explicado en un comunicado, 'Q-hem' es la única certificación desarrollada íntegramente desde el conocimiento clínico real de la hematología en España, diseñada, validada y avalada por la comunidad científica a través de la SEHH. En este sentido, consideran que "marca un hito" en la evaluación de la calidad en la especialidad.

Para desarrollar este programa, la SEHH ha puesto en marcha la Comisión de Certificación de Unidades Clínicas, que será coordinada por la hematóloga Olga López Villar, especialista del Hospital Universitario de Salamanca y miembro de la Junta Directiva de la SEHH.

"El desarrollo de 'Q-hem' responde a una necesidad estratégica de la especialidad: contar con un modelo propio que traduzca la evidencia científica en estándares medibles de calidad clínica", han destacado la presidenta de la SEHH, María Victoria Mateos, y el presidente electo de la SEHH, Armando López Guillermo.

Desde la sociedad científica han detallado que 'Q-hem' abarca todo el proceso, desde la definición de criterios basados en la evidencia, hasta su transformación en norma certificable y, además, facilita herramientas a los centros, como procedimientos normalizados de trabajo, registros y sistemas de seguimiento, para implantar los estándares de calidad.

INICIO DE SU IMPLEMENTACIÓN

'Q-hem' iniciará su implementación con un programa centrado en el cáncer hematológico y, en concreto, en dos enfermedades prioritarias de la especialidad, los linfomas y el mieloma múltiple. En el desarrollo del modelo, la SEHH contará con la colaboración de sus grupos de trabajo.

Se basará en los estándares de la Organización de los Institutos Europeos del Cáncer (OECI, por sus siglas en inglés), vinculados a los objetivos del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer, que pretenden que este modelo esté ampliamente implantado antes de 2030.

La puesta en marcha de 'Q-hem' se apoya en la amplia experiencia de la SEHH en el ámbito de la certificación, especialmente, a través de la Fundación para la Calidad en Transfusión, Terapia Celular y Tisular y su certificación CAT.