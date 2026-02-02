La SEHH destaca la participación de hematólogos españoles en la European Multiple Myeloma Academy

Imagen de los participacntes españoles durante la European Multiple Myeloma Academy. - SEHH

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) ha destacado la amplia participación española en el programa científico de la European Multiple Myeloma Academy (EMMA) 2026, uno de los principales encuentros europeos dedicados al mieloma múltiple, lo que consolida al Grupo Español de Mieloma (GEM) como un referente internacional en investigación y práctica clínica.

La EMMA ha reunido en Viena a expertos internacionales para analizar los avances más relevantes en diagnóstico, monitorización y tratamiento de esta enfermedad hematológica. Así, el programa científico ha contado con la participación del doctor Jesús San Miguel, figura clave de la hematología mundial, como responsable científico del evento, junto al doctor Heinz Ludwig, que ha coordinado los debates estratégicos sobre evaluación de respuesta y toma de decisiones clínicas. Además, ha presentado la lección magistral de la EMMA sobre la 'Curación del Mieloma'.

Entre los ponentes españoles, la SEHH destaca la participación de la doctora María Victoria Mateos, referente internacional en ensayos clínicos y terapias en mieloma múltiple, con una conferencia sobre el tratamiento en recaída y del doctor Bruno Paiva, reconocido por su liderazgo en el desarrollo y aplicación clínica de la enfermedad mínima residual (MRD). "Ambos han aportado una visión científica de alto impacto, basada en la experiencia del GEM y en estudios cooperativos de alcance internacional", añade la SEHH.

Asimismo, el programa de EMMA 2026 ha abordado cuestiones clave como la optimización de la evaluación de la respuesta, el uso de nuevas tecnologías diagnósticas, la integración de la MRD en la práctica clínica y las estrategias terapéuticas más innovadoras, con especial énfasis en la traslación de la evidencia científica al beneficio real del paciente.