La SEH-LELHA advierte de que más de 19 millones de españoles padecen hipertensión arterial y la mayoría lo ignora

Archivo - Imagen de recurso de una enfermera midiendo la presión arterial de una paciente de edad avanzada. - ROSSANDHELEN - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Hipertensión-Liga Española para la Lucha contra la Hipertensión Arterial (SEH-LELHA) ha advertido de que más de 19 millones de personas en España padecen esta enfermedad y de que gran parte de los afectados desconoce su condición o no la tiene adecuadamente controlada, lo que, a su juicio, "dispara potencialmente los riesgos para su salud".

Con motivo del Día Mundial de la Hipertensión, que se celebra el 17 de mayo, la SEH-LELHA ha explicado que se trata de una enfermedad silenciosa que rara vez presenta síntomas evidentes hasta que se muestra en forma de graves complicaciones, siendo el principal factor de riesgo para sufrir infartos de miocardio, ictus y otras enfermedades cardiovasculares responsables de miles de muertes anuales en España.

De este modo, subraya que esta característica asintomática hace que miles de personas convivan con cifras elevadas de presión arterial sin ser conscientes de ello. A pesar de su gravedad, afirma que la detección de la hipertensión es "rápida, sencilla y no invasiva", ya que basta con una medición que dura apenas un minuto para conocer el estado de la presión arterial, lo que "convierte su diagnóstico en una herramienta accesible a toda la población", añade.

En este contexto, se calcula que la hipertensión representa un coste económico de 3.500 millones de euros al año para el sistema sanitario español. Para la Sociedad, la cifra podría reducirse de manera considerable con más diagnóstico y control de la enfermedad. De ahí que insista en la importancia de la concienciación, de promover hábitos de vida saludables y de realizar revisiones periódicas.

"El Día Mundial de la Hipertensión es una oportunidad para concienciar a la población sobre una enfermedad de consecuencias devastadoras si no se diagnostica a tiempo. Medirse la tensión arterial de forma periódica salva vidas. Identificar a tiempo los niveles elevados permite iniciar tratamientos y cambios en el estilo de vida que son clave para evitar complicaciones y reducir la mortalidad asociada a esta patología", ha señalado el presidente de la Sociedad Española de Hipertensión, José Antonio García Donaire.