Seguir una vida saludable y revisar niveles de azúcar e hipertensión, claves frente a la enfermedad renal crónica

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Seguir un estilo de vida saludable que incluya mantenerse activo, buena alimentación e hidratación, evitar fumar y revisar niveles de azúcar en sangre y presión arterial alta son algunas de las recomendaciones de expertos para reducir el riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica (ERC) o retrasar su progresión, según han destacado desde Fresenius Medical Care.

Con motivo del Día Mundial del Riñón, que se conmemora este jueves, la compañía ha puesto el foco en la importancia de la prevención y la protección activa de la salud renal a través de las "ocho reglas de oro", que además de las mencionadas contempla limitar el uso de antiinflamatorios o analgésicos sin receta y, en caso de presentar factores de riesgo, realizar una revisión periódica de la función renal.

La enfermedad renal crónica (ERC) afecta a millones de personas y se prevé que en 2040 sea la quinta causa de muerte prematura en el mundo. Más del 10 por ciento de la población adulta vive con esta patología, aunque alrededor del 90 por ciento de quienes se encuentran en fases iniciales desconoce que la padece.

La identificación temprana de los factores de riesgo es clave para prevenir la aparición de la enfermedad. Entre los aspectos a considerar se encuentran la diabetes y la hipertensión, teniendo en cuenta que una de cada tres personas adultas con diabetes y una de cada cinco con hipertensión desarrollará ERC. A estos factores se suman la genética, la edad, la obesidad, el tabaquismo y las enfermedades cardiacas.

Asimismo, las amenazas relacionadas con el clima, como la contaminación del aire, el estrés térmico, la deshidratación o los fenómenos meteorológicos extremos, pueden incrementar el riesgo de daño renal.

DETECCIÓN PRECOZ

Junto a la adopción de hábitos saludables, la detección precoz de la enfermedad renal crónica también puede marcar la diferencia en su evolución. En sus fases iniciales, la ERC no presenta síntomas, de ahí la dificultad para su identificación, mientras que cuando estos aparecen, la patología suele encontrarse en fases avanzadas.

"Uno de los grandes desafíos de esta enfermedad es el infradiagnóstico en fases tempranas. Muchas personas conviven con factores de riesgo sin incorporar la revisión de la función renal a sus controles habituales de salud. Es clave normalizar este cribado, especialmente en población de riesgo y avanzar hacia una verdadera cultura preventiva", ha señalado la directora general de Care Enablement Iberia en Fresenius Medical Care, Lorena Toda.

La valoración de la función renal se lleva a cabo a través de pruebas básicas de sangre y orina, por lo que se trata de un proceso sencillo que solo requiere unos minutos. "Detectar alteraciones de forma temprana puede marcar la diferencia en la evolución de la enfermedad. En cualquier caso, cualquier resultado debe ser siempre evaluado por un profesional sanitario", ha insistido la directora médica Iberia en la compañía, Eva Baró.

'¿ESTÁN BIEN TUS RIÑONES?'

Fresenius Medical Care ha puesto en marcha la campaña interna '¿Están bien tus riñones?', dirigida a los trabajadores de la compañía en España y a familiares de pacientes tratados en sus centros de diálisis.

A partir del 12 de marzo, se pondrá a su disposición un sencillo test de orina de carácter orientativo, para valorar la función renal, junto a materiales divulgativos sobre factores de riesgo y hábitos saludables. Esta prueba no sustituye la valoración médica, pero puede servir como señal de alerta para consultar con un profesional sanitario en caso necesario.

Además, FME España ha colaborado, un año más, con la Carrera Solidaria del Día Mundial del Riñón, organizada por la Sociedad Española de Nefrología, cuyos fondos se destinan a la Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER) para apoyar sus programas de actividades y sensibilización.