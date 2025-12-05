SEFAC forma a casi 9.000 adolescentes en el correcto uso de los medicamentos y las resistencias antimicrobianas - SEFAC

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Fundación SEFAC) y Laboratorios Cinfa han formado este curso a un total de 8.910 adolescentes de trece comunidades autónomas en el correcto uso de los medicamentos y sobre las resistencias antimicrobianas.

"La relevancia del tema, el uso de medicamentos entre los adolescentes y el bajo nivel de conocimientos inicial constatado subrayan la necesidad de continuar con el proyecto ConóceMe. Este estudio destaca el papel del farmacéutico comunitario como agente clave en la educación para la salud y evidencia la relevancia de su implicación en iniciativas relacionadas con los medicamentos dentro de la comunidad", ha afirmado la coordinadora nacional del proyecto ConóceMe, Joaquina Huarte.

Esta formación, que se enmarca dentro de la iniciativa ConóceMe, ha alcanzado este curso a 1.547 alumnos más de los cursos de 3º y 4º de la ESO, y de 1º de Bachillerato, en comparación con el año anterior, lo que refuerza "el impacto y la acogida" del programa.

Asimismo, se han incrementado los centros educativos implicados, pasando de 106 a 141 en un solo curso. De todos ellos, un 71 por ciento se ubica en zonas urbanas, y el 54 por ciento es de carácter público.

La participación profesional de esta edición también ha sido superior a la anterior, con la colaboración de 145 farmacéuticos comunitarios y unos ocho voluntarios por provincia (A Coruña, Albacete, Asturias, Badajoz, Baleares, Cáceres, Cantabria, Cuenca, Guadalajara, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, Ourense, Alicante, Valencia, Valladolid, Huesca, Teruel y Zaragoza).

Dichos profesionales han impartido sesiones formativas en 388 aulas, de las cuales 195 (50,3 porc iento) eran de 3º de ESO, 129 (33,2 por ciento) de 4º de ESO y 64 (16,5 por ciento) de 1º de Bachillerato.

El 51 por ciento de los alumnos es de sexo femenino, con una media de 15,1 años. El 82,2 por ciento había utilizado medicación recientemente, de los que un 11 por ciento eran antibióticos, un 44 por cientoparacetamol, un 29 por ciento ibuprofeno 400 miligramos y un 24 por ciento ibuprofeno 600 miligramos, entre otros, lo que evidencia que los adolescentes son usuarios habituales de medicamentos.

La mejora global del conocimiento de los alumnos ha sido "significativa", pasando su puntuación media de 4,2 puntos sobre diez a 6,9. Además, el grado de satisfacción con la actividad ha sido muy elevado, pues los estudiantes han valorado la actividad con 8,6 puntos sobre diez, mientras que el profesorado y los farmacéuticos la han puntuado con un 9,2 y un 9,4, respectivamente.

Durante el curso también se han firmado convenios con diferentes instituciones como los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Badajoz, Cáceres, Guadalajara, Madrid, Ourense, Santa Cruz de Tenerife y Valladolid; con la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara; la Dirección Provincial de Educación de Valladolid; la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional de la Xunta de Galicia; y con el Ayuntamiento de Zaragoza, que incluirá el proyecto ConóceMe en su catálogo de cursos para centros educativos.