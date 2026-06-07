La SEEO destaca el papel clave de la enfermera oncológica en la atención al largo superviviente de cáncer

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MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Trabajo de Supervivientes de la Sociedad Española de Enfermería Oncológica (SEEO) reivindica este domingo 7 de junio, Día Mundial del Superviviente de Cáncer, el papel de la enfermera oncológica como profesional imprescindible en la atención y el seguimiento al superviviente de cáncer, y alerta de la "carencia de estrategias estructuradas y consolidadas" para una atención continuada a estos pacientes.

Con este motivo la SEEO quiere visibilizar las necesidades específicas de los supervivientes de cáncer y de sus familias, así como la importancia de garantizar una atención integral y continuada tras la finalización del tratamiento activo.

En los últimos años, el número de largos supervivientes de cáncer ha aumentado de forma sostenida gracias a los avances diagnósticos y terapéuticos. Esta realidad plantea nuevos retos asistenciales y pone de manifiesto la necesidad de desarrollar modelos de atención accesibles, coordinados y centrados en las necesidades de las personas a lo largo de toda la trayectoria de la enfermedad y la supervivencia.

Las secuelas derivadas del cáncer y de los tratamientos oncológicos pueden persistir durante años y afectar al bienestar físico, psicológico y social. Entre los efectos tardíos más frecuentes se encuentran el dolor, la astenia persistente, las alteraciones emocionales y los cambios en la calidad de vida y en la forma de afrontar el día a día.

En este contexto, las enfermeras oncológicas desempeñan un papel fundamental en la detección, seguimiento y abordaje de estas necesidades, acompañando a los supervivientes y a sus familiares en el proceso de recuperación y adaptación a su nueva realidad.

Asimismo, la SEEO destaca que "las enfermeras gestoras de casos y de cuidados son figuras clave para garantizar la coordinación entre los distintos niveles asistenciales y favorecer la continuidad de la atención, contribuyendo a una respuesta más eficiente y personalizada".

Sin embargo, lamenta que en España "todavía existe una carencia de estrategias estructuradas y consolidadas que permitan ofrecer un seguimiento sistemático y una atención continuada a los largos supervivientes de cáncer".

Por ello, el Grupo de Trabajo de Supervivientes de la SEEO insiste en la necesidad de reconocer y reforzar el papel de la enfermera oncológica como referente asistencial para este colectivo, asegurando una atención integral que responda a los desafíos físicos, emocionales y sociales que acompañan a la supervivencia al cáncer.

Con este propósito, el Grupo de Trabajo de Supervivientes de la SEEO está trabajando actualmente en el enfoque de las enfermeras gestoras de casos y de cuidados, profundizando en su visión estratégica y operativa para contribuir a garantizar una atención de calidad a la población superviviente.

Todo ello con el objetivo de identificar áreas de mejora y formular propuestas que permitan avanzar hacia modelos de seguimiento más estructurados, continuados y centrados en las necesidades reales de los supervivientes y sus familias.