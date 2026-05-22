Archivo - SEEN indica que el nuevo sistema ecográfico de clasificación de nódulos permite "evitar numerosas cirugías diagnósticas" - HENADZI PECHAN/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador del Grupo de Imagen Cervical y Técnicas Mínimamente Invasivas de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), el doctor Manuel Gargallo, ha destacado la implantación del sistema ecográfico de clasificación para nódulos tiroideos 'TIRADS', que ayuda a detectar los que presentan un mayor riesgo y que ha permitido "evitar numerosas cirugías diagnósticas".

"Esta clasificación posibilita optimizar las exploraciones (punciones), limitándolas a casos realmente sospechosos, lo que ha permitido reducir pruebas innecesarias", ha indicado el representante de esta sociedad científica, la cual ha destacado que "las técnicas mínimamente invasivas han supuesto un importante avance en el tratamiento de diversas patologías tiroideas".

En esta línea, y en sintonía con la Sociedad Europea de Endocrinología (ESE, por sus siglas en inglés) y su proyecto 'EndoCompass', en el que "destaca la utilidad de la Inteligencia Artificial (IA) en la mejora de las pruebas diagnósticas", la SEEN aboga por facultativos que "confíen en su aportación en el abordaje de las diferentes patologías tiroideas".

"La IA ayuda a interpretar las ecografías y a establecer la benignidad o malignidad de los hallazgos", ha continuado Gargallo que, no obstante, ha incidido en el papel protagonista de la ecografía en el diagnóstico de los nódulos, ya que "solo a través de esta técnica se puede conocer su tamaño y sus características y, por tanto, establecer la sospecha de malignidad".

SON "BASTANTE FRECUENTES"

Por su parte, el coordinador del Área de Tiroides de esta organización, el doctor Carles Zafón, ha divulgado que "la mayoría de los nódulos son benignos y solo entre un 3 y un 5 por ciento de los casos se corresponden con cáncer de tiroides". Estos, según la SEEN, "son bastante frecuentes", y es que "afectan a más de la mitad de las personas adultas y, aunque pueden aparecer a cualquier edad, en la infancia son menos comunes", mientras que "en las mujeres, además, son más frecuentes".

Al respecto, y tras señalar que los que no requieren intervención quirúrgica "deben mantenerse bajo seguimiento clínico para controlar su evolución y posible crecimiento", ha sostenido, por contra, que los malignos "suelen requerir cirugía, al igual que aquellos con alta sospecha clínica o que, por su tamaño, causan dificultades en la deglución, la respiración o alteraciones estéticas".

Así, dentro de su campaña '12 meses en Endocrinología y Nutrición, 12 pasos hacia la salud', y con motivo de la celebración, este lunes, 25 de mayo, del Día Mundial del Tiroides, ha recordado "la importancia de acudir a un especialista ante la detección de un nódulo tiroideo para identificar cuanto antes su naturaleza benigna o maligna".

En este contexto, ha puesto énfasis en la relevancia "del diagnóstico precoz de las patologías tiroideas funcionales, como el hipotiroidismo y el hipertiroidismo, para determinar lo antes posible la pauta terapéutica adecuada, lo que contribuirá a una mejor evolución de la enfermedad". "Este tipo de patologías producen síntomas con un importante impacto en la salud física y psicológica de los pacientes", ha explicado Zafón.