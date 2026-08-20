SEE señala que crisis como la de Ceuta muestran exposición de mujeres y niñas migrantes a violencia sexual y de género - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Epidemiología (SEE) ha señalado que crisis como la humanitaria que se está produciendo estas semanas en la Ciudad Autónoma de Ceuta muestran la exposición de las mujeres y las niñas migrantes a la violencia sexual y de género.

"Las dificultades para detectar, dimensionar y atender estas situaciones" han sido destacadas en un posicionamiento por su Grupo de Trabajo de Género, Diversidad Afectivo-Sexual y Salud, el cual analiza la situación desde una perspectiva de género y salud pública. A su juicio, este tipo de violencia "no puede considerarse un hecho aislado o un efecto colateral de la crisis, sino un determinante estructural de la salud".

En este contexto, ha informado de que "durante las primeras semanas de la crisis se han documentado casos de violencia sexual que afectan fundamentalmente a niñas y adolescentes". Además, ha destacado la "escasa visibilidad de la violencia que pueden estar sufriendo las mujeres migrantes adultas", a pesar de que el Ministerio de Igualdad ha advertido del riesgo extremo de agresiones y trata al que están expuestas las migrantes que permanecen en la calle.

"La evidencia científica describe una violencia continua que puede acompañar a las mujeres migrantes durante todo el proceso migratorio: desde el país de origen y el tránsito hasta el lugar de destino", ha continuado, para añadir que, en ese tiempo, "pueden estar expuestas a diferentes formas de violencia procedentes de distintos agresores y contextos, como la explotación laboral o sexual, la violencia de pareja o las agresiones durante el propio trayecto o una vez alcanzado el destino".

SON NECESARIAS PLAZAS DE ACOGIDA

Además, ha indicado que "a ello se añaden factores que pueden reducir considerablemente la capacidad de pedir ayuda o denunciar", entre los que ha destacado "la ausencia de documentación, el miedo a una posible expulsión, la dependencia administrativa de terceras personas, el aislamiento o la dependencia económica". "En situaciones como la que atraviesa Ceuta, la falta de plazas de acogida añade un nuevo factor de vulnerabilidad", ha agregado.

Por todo ello, esta sociedad científica ha puesto de relieve la importancia de garantizar entornos seguros para mujeres y niñas, acceso inmediato y equitativo a los servicios de atención, apoyo social, sistemas adecuados de identificación y derivación, y servicios adaptados lingüística y culturalmente, además de contar con profesionales sanitarios y de seguridad sensibilizados.

Junto a ello, es oportuno contar con "datos públicos desagregados por sexo y edad sobre cuestiones como la morbilidad, la atención ginecológica u obstétrica de urgencia o la Salud Mental", ha continuado, para sostener que "sin esta información resulta más difícil identificar las necesidades específicas de mujeres y niñas y dimensionar adecuadamente los recursos".

Por último, la SEE ha pedido "incorporar de forma sistemática la perspectiva de género y migratoria en la cobertura informativa, aportar datos desagregados cuando estén disponibles y dar visibilidad a las experiencias y necesidades de las mujeres afectadas".