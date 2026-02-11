SEDISA lanza su hoja de ruta para "transformar el abordaje" en diabetes tipo 1, con cribados de detección presintomática - EUROPA PRESS

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), José Soto, ha presentado el Observatorio de Resultados en Salud de la Diabetes Tipo 1 Autoinmune de esta organización, una nueva hoja de ruta para "transformar el abordaje" de esta enfermedad, a través de la que se proponen cribados poblacionales de detección presintomática y el acceso a las nuevas terapias inmunomoduladoras.

"Queremos el inicio de una nueva etapa en el abordaje de esta patología" y que esté "basada en valor", ha destacado el máximo representante de esta entidad durante la exposición, también, del primer posicionamiento al respecto, que contiene 11 propuestas. Así, y todo con la colaboración de la compañía farmacéutica Sanofi, aboga por adquirir un enfoque "proactivo", en lugar del actual, que es "reactivo".

En este contexto, el doctor Jaime Cruz Rojo, quien es endocrinólogo pediátrico en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, ha destacado que los referidos cribados ofrecen "una oportunidad de diagnosticar en fases presintomáticas" que "no sería ético dejar pasar". "España, por muchas razones, tiene un contexto favorable para introducir modelos de 'screening', por la experiencia del neonatal, que lleva activo mucho tiempo", ha subrayado.

En cuanto a quién cribar, Cruz Rojo ha destacado a "la población que tenga más riesgo de tener autoinmunidad contra el páncreas". Así, ha señalado a "familiares de pacientes con diabetes tipo 1" y a "otras condiciones clínicas autoinmunes", como "tiroides, celiaquía y urticaria crónica", que "también asocian mayor riesgo".

"En otros países hay leyes para 'screening' universal", ha recordado este endocrinólogo pediátrico, quien ha explicado que esos cribados, que ya se practican de forma voluntaria en grandes centros de la Comunidad de Madrid, pero para lo que no hay directriz política, se llevan a cabo "buscando anticuerpos específicos de diabetes tipo 1, que son cuatro", anti-insulina, anti-GAD, anti tirosina fosfatasa y anti transportador 8 del zinc-ZnT8. Así, se llevan a cabo con dos técnicas distintas, dos muestras diferentes e intentando detectar dos de estos anticuerpos.

FAMILIARES DE PRIMER GRADO, ENTRE LOS CANDIDATOS

"Es el estándar al que aspiramos", ha continuado Cruz Rojo, que ha indicado que en sobre "el 5 por ciento" de los familiares de primer grado se halla la diabetes, y que ha aclarado a Europa Press que la enfermedad será detectada de forma presintomática si se hallan dos de estos cuatro anticuerpos. Conseguir este diagnóstico precoz "disminuye la probabilidad de que el debut de esta enfermedad sea en forma de cetoacidosis", algo corroborado por SEDISA, que ha indicado que ello permite reducir en más de un 90 por ciento la cetoacidosis diabética grave y abre la puerta a retrasar la aparición clínica de la patología.

Tal y como ha explicado este sanitario, la cetoacidosis se asocia a mayor gravedad clínica y necesidad de atención médica urgente, incluyendo hospitalización en el 57 por ciento de los casos, ingreso directo en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en el 17 por ciento y manejo en circuitos hospitalarios generales en el 17 por ciento.

Soto ha insistido en la importancia de "anticiparse a las complicaciones con respuestas más eficaces, equitativas y humanas". "Hay que reorganizar las organizaciones sanitarias", ha afirmado, al tiempo que ha declarado al respecto que "SEDISA cree firmemente en la profesionalización de la gestión sanitaria y en la participación activa del paciente", entre otros pilares.

En esta línea, el coordinador del citado Observatorio, Conrado Domínguez, que ha destacado la "gestión compartida con profesionales y pacientes", se ha referido a la importancia de tener datos contrastados sobre el abordaje de la diabetes en España, algo de lo que se carece. Existe la "necesidad de poder medir y tener un sistema que mide los resultados en salud", ha aseverado, tras lo que ha sostenido que SEDISA ahora recoge "retos" e "indicadores".

En relación con estos últimos, el posicionamiento en cuestión destaca, entre otros, la reducción del riesgo de variabilidad entre comunidades autónomas y la búsqueda de la equidad, la adaptación local del modelo de cribaje y seguimiento, y la mejora de la calidad de los cuidados educativos. Sobre los retos, Domínguez los ha concretado en "la I+D+i, la estructura del sistema y la educación y la concienciación".

ES UNA INVERSIÓN EN SALUD

"Estamos invirtiendo en salud", ha puesto en valor Domínguez, quien ha subrayado que serían "grandes", entre otros, los "beneficios sociales de productividad y de días de estancia en UCI". "Lo que se pretende es generar más valor" y "ahorro futuro", ya que se está trabajando por un sistema "más sostenible", ha explicado.

Todo ello se traduciría, a juicio de Cruz Rojo, en ventajas "a muchos niveles", entre las que ha citado las económicas y emocionales, además de las evidentes clínicas. Además, ha puesto de relieve la importancia de conseguir retrasar el inicio de la diabetes, punto en el que se ha referido a la única terapia inmunomoduladora existente actualmente, que es útil para este objetivo.

Por último, este sanitario ha informado de que esta patología "puede reducir la esperanza de vida en entre 10 y 12 años", aunque en los pacientes que debutan hoy en día, la previsión es más optimista. Sobre la misma, el presidente electo de la Federación Española de Diabetes (FEDE), Juantxo Remón, ha manifestado que "impacta de forma integral en la vida familiar, educativa y laboral", motivo por el que ha valorado "muy positivamente" el posicionamiento de SEDISA.

Tal y como ha declarado Remón, "1.500 menores debutan al año", motivo por el que comparte la importancia de "la educación terapéutica", así como de "la información y el acompañamiento", que "mejoran el autocuidado y la calidad de vida". La incidencia en población pediátrica es de, aproximadamente, entre 10 y 25 casos por cada 100.000 menores de 15 años y hasta el 31 por ciento de los pacientes presenta cetoacidosis diabética en el momento del diagnóstico.