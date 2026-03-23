La SEDAR supera los 7.000 socios y agrupa a más del 80% de los anestesistas de España

Imagen de la SEDAR para celebrar los más de 7.000 socios. - SEDAR

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (SEDAR) ha comunicado que por primera vez en su historia, desde su constitución en 1953, ha superado la cifra de 7.000 socios, lo que supone que más del 80 por ciento de los especialistas del país forman parte de la entidad.

Según la SEDAR, este crecimiento la sitúa como una de las sociedades científico-médicas con mayor nivel de afiliación dentro del sistema sanitario español, ya que de los cerca de 8.800 médicos anestesistas, 7.000 están adscritos a ella.

El crecimiento sostenido de la sociedad en los últimos años se ha visto impulsado especialmente por la incorporación de nuevas generaciones de especialistas y residentes, que, según la SEDAR, encuentran en ella una plataforma de "formación avanzada, liderazgo profesional y desarrollo científico".

Asimismo, la sociedad destaca que la anestesiología moderna desempeña actualmente un papel esencial en múltiples áreas del sistema sanitario: desde la seguridad en el quirófano hasta los cuidados críticos, la medicina perioperatoria, la atención al paciente complejo y el tratamiento del dolor.

En este contexto, resalta que la existencia de una comunidad científica "fuerte y cohesionada" resulta fundamental para impulsar la innovación clínica, la formación continuada y la mejora de la seguridad del paciente. "Superar la barrera de los 7.000 socios no representa únicamente un crecimiento cuantitativo, sino que simboliza también el fortalecimiento de una comunidad profesional que trabaja unida para impulsar el avance de la medicina perioperatoria y reforzar el papel del anestesiólogo como especialista clave dentro del sistema sanitario", ha explicado su presidente, Javier García.

Además, García ha subrayado que este logro es el resultado del compromiso colectivo de miles de profesionales que, desde hospitales de toda España, contribuyen diariamente al progreso de la especialidad y a la mejora de la atención sanitaria. "Y es que no podemos olvidar que cuantos más anestesistas participan en una sociedad científica, más fuerte es el ecosistema de conocimiento, lo que se traduce en: mejores estándares, más seguridad, mejor experiencia del paciente y profesionales más preparados", ha finalizado.