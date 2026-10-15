SEDAR reclama a Sanidad la regulación de la anestesiología pediátrica con un año de formación específica

Archivo - Imagen de recurso hospital, niño enfermo. - THEPOO/ ISTOCK - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Sociedad Española de Anestesiología Reanimación y Terapia del Dolor (SEDAR), Javier García, ha señalado que la sociedad científica ha enviado una guía de buena 'praxis' sobre anestesiología pediátrica al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas en la que propone un año de formación en un hospital monográfico pediátrico como requisito de capacitación.

Así lo ha señalado este jueves en un encuentro organizado por la SEDAR y la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) en la víspera del Día Mundial de la Anestesiología, impulsado por la Asociación de Anestesiólogos de Europa (WFSA, por sus siglas en inglés) bajo el lema 'La anestesiología a lo largo del recorrido del paciente'.

García ha aseverado que la anestesia pediátrica es un "área de altísimo riesgo" porque la reacción de un niño sano es "mucho más delicada y con más potencialidad de complicaciones". Según ha precisado, un niño menor de un año tiene hasta 10 o 20 veces mayor riesgo de morbimortalidad con la anestesia que un adulto sano.

Por ello, ha reivindicado la necesidad de que el Ministerio de Sanidad regule la formación en anestesia pediátrica y ha detallado que SEDAR ha contribuido a este objetivo con la publicación de una guía de recomendaciones de formación, cuidados y exigencias mínimas basada en la práctica que se realiza en otros países.

Este documento plantea que el anestesiólogo que se dedique a la población infantil, sobre todo menor de tres años, realice una formación específica de un año en un hospital pediátrico y, además, que el centro hospitalario disponga de unos requerimientos mínimos en lo que respecta a material y condiciones de seguridad. García ha precisado que Sanidad no ha avalado ni reconocido el documento.

RETOS Y MALA PRAXIS

Javier García ha destacado que el "mayor reto" al que se enfrenta la especialidad de anestesiología es conseguir que el profesional tenga la "máxima formación". Para ello, la SEDAR lleva tiempo reivindicando la ampliación de la formación MIR a cinco años, que está en su "fase final" de tramitación por parte del Ministerio de Sanidad.

Durante el encuentro, el presidente de SEDAR ha aseverado que la anestesia "no se puede banalizar", dado que emplea fármacos "letales". En este punto, ha abordado las "malas 'praxis" que se siguen produciendo cada vez que un médico no especializado en anestesiología o una enfermera administra estos fármacos.

A este respecto, ha aseverado que si cualquier persona se va a someter a una anestesia o a una sedación y no ha pasado previamente a consulta con un médico anestesiólogo, no debe acceder a la anestesia. "Porque primero de todo se están incumpliendo todas las normas mínimas de seguridad", ha resaltado.

La secretaria general de SEDAR, Marina Varela, ha detallado otros retos importantes a los que se enfrenta la especialidad en los próximos años, entre los que se encuentra alinear la inteligencia artificial y la automatización con la seguridad del paciente y la medicina personalizada.

También se ha referido como desafío al envejecimiento de la población y a los pacientes de alta complejidad, ante lo que ha reivindicado la necesidad de que los profesionales cuenten con una alta cualificación.

Entre otros retos, ha señalado al déficit de profesionales y al bienestar de estos. También ha destacado la importancia de estar alineados con la sostenibilidad medioambiental y con el compromiso ético que la SEDAR tiene tanto con los especialistas como con los pacientes.

DÉFICIT DE ANESTESIÓLOGOS

Javier García ha destacado que la anestesiología "es la especialidad que mayor demanda laboral" tiene en medicina. Aunque ha precisado que se estima que hay 8.000 anestesiólogos en la sanidad pública y otros 1.000 en la privada, cifras que no están mal comparadas con la media europea, ha aseverado que "faltan muchos" especialistas en España.

"La Comisión Nacional, hace cuatro años, no estaba homologando títulos de extracomunitarios y, luego, se sacaba el mismo número de plazas que se venía sacando en los últimos 15 años, sin ningún tipo de previsión a futuro", ha señalado.

Con todo, se espera que este déficit se solucione en los próximos años, después de que se hayan incrementado las plazas de formación de 350 a 458, una promoción que se materializará por primera vez este año. "En los próximos años veremos cómo esta gran demanda de anestesiólogos se va a ir disminuyendo", ha apuntado.

A pesar de que quedan retos por delante, Marina Varela ha puesto en valor los avances conseguidos en los últimos años, principalmente en formación de los profesionales y en tecnificacion a nivel de monitorización hemodinámica, respiratoria y neurológica.

"El cambio que se ha producido en nuestra especialidad en la monitorización ha sido exponencial y eso ayuda a la seguridad del paciente latido a latido", ha subrayado.