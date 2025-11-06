SECT augura un "gran potencial" a la IA y tecnología 3D pero la "inversión más eficiente" pasa por reforzar plantilla

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Cirugía Torácica (SECT) augura un "gran potencial" a la aplicación de las tecnologías ciberfísicas, como la inteligencia artificial (IA), la impresión 3D, la robótica y otras tecnologías altamente complejas que, unificadas, conformarán quirófanos inteligentes para operar traumatismos torácicos, según ha señalado el doctor Álvaro Sánchez Calle, quien también ha recordado que "la inversión pública más eficiente pasa por el refuerzo de las plantillas, la formación continuada de los profesionales o el desarrollo de protocolos clínicos".

Durante su ponencia 'Nuevas tecnologías en el abordaje del trauma torácico, ¿qué evidencias tenemos y qué esperamos de ella?', dentro del XVI Curso de Actualización en Cirugía Torácica_Controversias en el Manejo de la Patología Urgente, ha recordado que muchas innovaciones tecnológicas surgidas recientemente exploran las potencialidades de las tecnologías ciberfísicas, como son la IA, el machine learning, la robótica, la impresión 3D o la internet de las cosas.

"Aunque aún no podamos hablar de una aplicación cotidiana de estos avances, sí existen investigaciones prometedoras de cara a su generalización en un futuro próximo", afirma Sánchez Calle. Este tipo de tecnologías pueden suponer avances en todas las fases del manejo del trauma torácico, como hacer el triaje de los pacientes más objetivo, atendiendo a la probabilidad del desarrollo de complicaciones, gracias a técnicas de machine learning; el empleo de dispositivos robóticos para un tratamiento quirúrgico más preciso de las lesiones complejas; el desarrollo de prótesis óseas personalizadas mediante impresoras 3D; y los programas de simulación virtual mediante realidad aumentada para la formación en el manejo de emergencias y catástrofes.

Todas estas técnicas podrían llegar a verse unificadas en salas operatorias de alta tecnología denominadas quirófanos inteligentes. "A pesar de la fascinación que puedan generar las nuevas tecnologías, no podemos olvidar que las medidas que realmente salvan vidas son, fundamentalmente, la capacidad organizativa y la actuación inmediata", ha añadido.

"La inversión pública más eficiente pasa por el refuerzo de las plantillas, la formación continuada de los profesionales y el desarrollo de protocolos clínicos y medidas de coordinación, así como medidas preventivas en el ámbito de la seguridad vial y los riesgos laborales. Estas estrategias resultan mucho menos costosas en términos económicos y de más fácil aplicación con criterios de equidad territorial" concluye Sánchez Calle.