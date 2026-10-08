SECPAL sitúa la cohesión, formación y reconocimiento de los profesionales como principales retos en cuidados paliativos

Archivo - Cuidados paliativos. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / PIKSEL - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) ha apuntado a la consolidación de los equipos, con profesionales capacitados y reconocidos, y una red cohesionada mediante la coordinación entre niveles asistenciales, así como entre especialidades, como principales retos de los cuidados paliativos.

Así lo ha señalado durante la rueda de prensa celebrada en el marco del XV Congreso Internacional SECPAL, que reúne en Cartagena, Murcia, a más de 800 profesionales bajo el lema 'Paliativos: hacia un mar de calma en el final de la vida'.

"Hoy no estamos tan preocupados por la creación de recursos como por la cohesión de los equipos y las redes que se deben crear en el sistema sanitario, entre los profesionales de Atención Primaria y Hospitalaria, para ofrecer un cuidado conjunto y una respuesta adecuada a las necesidades de las personas a las que atendemos", ha señalado el vicepresidente de SECPAL, Alberto Alonso.

Alonso ha destacado el crecimiento de los cuidados paliativos en España en los últimos años. Como adelanto de los resultados del primer informe del Observatorio de los Cuidados Paliativos en España, que serán presentados próximamente, ha detallado que el país cuenta con más de 435 equipos de cuidados paliativos, casi el doble que hace una década.

En estos equipos trabajan al menos 4.000 profesionales, entre ellos unos 1.300 médicos, 1.800 enfermeros, cerca de 400 psicólogos y 180 trabajadores sociales, pero todos estos recursos no evitan que aún persistan necesidades sin cubrir. "El problema es que crecemos sin una estructura suficientemente consolidada", ha insistido Alonso.

UNA RED DE CUIDADOS PALIATIVOS NECESITA PROFESIONALES FORMADOS

La sociedad científica ha subrayado que la consolidación de esta red requiere abordar el desafío de la formación, para lo que ha instado a establecer itinerarios formativos reglados desde el grado hasta el posgrado y formación continuada, así como avanzar en el reconocimiento de los cuidados paliativos como especialidad.

"Es hora de reconocer los cuidados paliativos como especialidad médica, de enfermería y de psicología y de que en las facultades de Ciencias de la Salud se implementen programas formativos sobre cuidados paliativos", ha defendido Alberto Alonso.

En paralelo, la SECPAL ha abogado por extender la formación más allá de los profesionales que trabajan en equipos especializados e incluir a todos aquellos que atienden a personas con enfermedades avanzadas. "Todos vamos a morir. Tres de cada cuatro personas lo haremos después de una larga enfermedad", ha recordado.

Tras ello, ha precisado que no todas las personas con necesidades paliativas tienen que ser atendidas por equipos especializados, que deben centrar su intervención en situaciones de mayor complejidad. Por ello, ha destacado que la mirada paliativa debe ser una competencia de todos los profesionales de la salud.

Asimismo, desde la SECPAL han destacado la necesidad de afrontar el desconocimiento y los estigmas asociados a los cuidados paliativos, haciendo que sean comprensibles y aceptados por la sociedad para derribar las barreras que continúan dificultando que pacientes y familias comprendan cuándo y por qué pueden beneficiarse de este enfoque.

INTEGRAR CUIDADOS PALIATIVOS BÁSICOS EN EL CONJUNTO DEL SISTEMA

El catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra e investigador del Programa ATLANTES del Instituto Cultura y Sociedad José Luis Pereira, que ofrece la conferencia inaugural del Congreso, ha defendido la necesidad de combinar los servicios especializados con unos cuidados paliativos básicos integrados en el conjunto del sistema sanitario.

Según ha expuesto, tanto los profesionales de Atención Primaria como de los de otras especialidades, como medicina interna, oncología, cardiología, nefrología, neurología o pediatría, deben disponer de competencias fundamentales que les permitan iniciar un enfoque paliativo desde etapas tempranas de la enfermedad.

Además, ha destacado que "los cuidados paliativos no son para morir mejor, sino para vivir mejor cuando hay que afrontar una enfermedad avanzada".