SECPAL considera que la nueva Estrategia de Cuidados Paliativos debería tener mayor alcance y concreción

Archivo - Imagen de recurso de cuidados paliativos. - PEXELS - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) considera que la nueva Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos 2026-2030 es un documento "excesivamente genérico", sin objetivos concretos que permitan evaluar su impacto real, y sostiene que podría haberse desarrollado con mayor alcance para responder mejor a las necesidades asistenciales de los pacientes.

No obstante, valora su aprobación por parte del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) como una muestra de la voluntad institucional de avanzar en el desarrollo de la atención paliativa en España.

A través de un comunicado, SECPAL subraya que no es posible determinar el alcance de la estrategia sin conocer cómo se va a implementar de manera efectiva en las distintas comunidades autónomas para asegurar un acceso equitativo a una atención paliativa adecuada y de calidad a todas las personas que la necesitan, algo que a su juicio, actualmente no está garantizado.

Por otro lado, la Sociedad insiste en que uno de los principales déficits del sistema sigue siendo estructural, especialmente en lo relativo a la formación de los profesionales: "Mientras no exista una acreditación clara, reconociendo los cuidados paliativos como una especialidad más, será difícil lograr un verdadero progreso en este ámbito en España".

Por ello, una de las prioridades para SECPAL es garantizar una capacitación "adecuada y homogénea" en cuidados paliativos, avanzando hacia el reconocimiento de esta disciplina mediante un área de capacitación específica (ACE) o especialidad y la consolidación de un "nivel avanzado reglado", con la incorporación de esta disciplina a los estudios universitarios. "Esto es lo que verdaderamente definirá los niveles básico, intermedio y avanzado en cuidados paliativos", añade.

Además, destaca la necesidad de mejorar la integración entre los distintos niveles asistenciales. Para SECPAL, el sistema sanitario continúa funcionando como compartimentos estancos entre hospital, atención primaria y atención domiciliaria, "cuando los cuidados paliativos requieren precisamente una coordinación eficaz entre todos ellos", agrega. La Sociedad considera que la clave está en mejorar los circuitos asistenciales y asegurar un enlace efectivo entre los distintos equipos implicados.

"Del mismo modo, creemos que la redacción de la estrategia puede generar cierta confusión sobre el papel de los cuidados paliativos en el ámbito de la cronicidad. Consideramos necesario diferenciar claramente que estos cuidados están dirigidos a personas con enfermedades progresivas y avanzadas, cuyas necesidades no siempre coinciden con las de otros pacientes crónicos", detallan desde la Sociedad.

AVANCES POSITIVOS

Además, SECPAL valora que la Estrategia recoja formalmente en su redacción algunos enfoques cuya importancia venían defendiendo desde hace años y que, "aunque se presentan como innovadores, responden a planteamientos ampliamente conocidos, reclamados y respaldados por la evidencia científica desde hace años".

Por ejemplo, que los cuidados paliativos no deben limitarse a pacientes oncológicos, sino extenderse también a personas con insuficiencias orgánicas avanzadas o enfermedades neurodegenerativas, "tal y como ya puso de manifiesto el estudio 'SUPPORT', o la necesidad de incorporar la atención paliativa de forma precoz, evidenciada desde hace tiempo en trabajos como los de J. S. Temel", añade la Sociedad.

"En definitiva, desde SECPAL consideramos positivo que exista una nueva Estrategia nacional y valoramos el compromiso del Ministerio de Sanidad y las CCAA con el desarrollo de los cuidados paliativos reflejado en este documento de claras intenciones, pero entendemos que podría haberse desarrollado con mayor alcance", indica.

Para lograr unos cuidados paliativos verdaderamente universales, SECPAL cree imprescindible "dotar al sistema de mayor concreción, recursos, formación especializada y mecanismos efectivos de coordinación que garanticen un acceso equitativo a la atención paliativa en todo el territorio".