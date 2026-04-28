Archivo - SEAIC pone en marcha 'Alergológica 2025' con la meta de actualizar el conocimiento sobre patologías alérgicas en España - CECILIE_ARCURS/ISTOCK - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) ha puesto en marcha 'Alergológica 2025', estudio epidemiológico con el que busca renovar el conocimiento sobre las patologías alérgicas en España y su evolución, para lo que va a comparar datos actuales con los registros históricos de 1992, 2005 y 2015.

El lanzamiento de una nueva edición de este trabajo "es un hito para nuestra sociedad médica", ha expresado el expresidente de la misma y coordinador de esta investigación, el doctor Joaquín Sastre, quien ha añadido que, "tras una década desde el último estudio, es vital entender cómo han cambiado los perfiles de los pacientes y la respuesta a los tratamientos en un entorno social y ambiental en constante transformación".

'Alergológica 2025' se ha diseñado para ofrecer una visión integral de la realidad asistencial nacional, integrando datos de Unidades de Alergia tanto del sistema público como del privado, incluyendo hospitales, policlínicas y consultas independientes. El objetivo es alcanzar una muestra de 4.000 pacientes, de los cuales 800 serán niños.

Con ello, se busca garantizar que los resultados sean plenamente representativos de la demografía y la clínica actual. "La selección de los investigadores se realiza de forma rigurosa entre los miembros de la SEAIC y siguiendo la distribución poblacional de cada comunidad autónoma para asegurar la equidad del análisis", ha puesto de manifiesto Sastre.

De este modo, cada profesional participante incluirá a 10 pacientes nuevos seleccionados mediante un sistema de aleatorización, proceso que cuenta con el respaldo de un comité científico multidisciplinar y el asesoramiento especializado en farmacología para el diseño del protocolo clínico. Además, se conservan las principales variables de análisis de ediciones anteriores y se incorporan nuevos parámetros.

UN TOTAL DE 114 INVESTIGADORES YA ESTÁN TRABAJANDO

Tras señalar que se van a diferenciar entidades clínicas como la esofagitis eosinofílica, dada su creciente relevancia en la práctica clínica, la SEAIC ha remarcado que, en la actualidad, se cuenta ya con 114 investigadores activos, de los 383 previstos. Según ha declarado, ello refleja el avance progresivo del proyecto en todo el territorio nacional.

"El éxito de esta iniciativa reside en la estrecha colaboración con las sociedades regionales y el uso de una infraestructura tecnológica avanzada para la gestión de la base de datos electrónica", ha proseguido Sastre, y es que ya se está trabajando activamente en 68 centros hospitalarios para la obtención de esta nueva radiografía de la alergia en España.

En cuanto al citado comité científico, esta sociedad científica ha concretado que este está integrado por los doctores Mónica Venturini, Beatriz Veleiro, Manuel Rial, Inmaculada Sánchez-Guerrero Villajos y Sonsoles Infante. Asimismo, este proyecto cuenta con el apoyo técnico de la farmacóloga Lucía Llanos, como asesora para el protocolo, garantizando la solidez científica.

"Este es un proyecto esencial para la sociedad, pues es imprescindible disponer de datos reales y comparativos sobre la evolución de las enfermedades alérgicas en España para diseñar políticas de actuación", ha afirmado el presidente de la SEAIC, el profesor Ignacio Dávila, quien considera que otras "grandes líneas" en las que está inmersa esta entidad "son la publicación de un libro sobre Alergología de precisión, la inclusión de la asignatura 'Alergología' en los planes de pregrado y la elaboración de la tercera edición del 'Tratado de Alergología'".