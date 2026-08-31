La SEACVE critica un documento de SERVEI, SEMERGEN y SEMG al considerar que puede fragmentar la atención vascular

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MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular (SEACVE) reivindica el papel central de la Angiología y Cirugía Vascular en la atención integral del paciente vascular y critica el documento de la Sociedad Española de Radiología Vascular e Intervencionista (SERVEI), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), ya que "puede promover la fragmentación asistencial y comprometer la seguridad del paciente vascular".

SEACVE considera que el documento "puede generar confusión respecto de la distribución competencial legalmente establecida entre las distintas especialidades médicas y favorecer modelos asistenciales que fragmenten la atención clínica del paciente vascular". "Ello podría comprometer los principios de continuidad asistencial, seguridad clínica y adecuada asignación competencial en que se basa nuestro sistema, al menos en lo referente a la patología vascular", añade.

En primer lugar, consideran que la radiología intervencionista no es, "como se define en el documento, una especialidad clínica", sino una parte de la especialidad de radiodiagnóstico basada en el empleo de ciertas técnicas diagnósticas y terapéuticas, pero sin un sustento clínico-doctrinal.

Por otro lado, recuerdan que "en ningún caso una especialidad se basa en el control de una u otra técnica específica, sin un sustrato clínico subyacente"; asimismo La ACV recoge una amplia variedad de competencias clínicas y diagnósticas, además de terapéuticas en todas sus variedades, y "el angiólogo y cirujano vascular es el responsable de dichos pacientes desde la sospecha clínica, realizando el diagnóstico y pudiendo elegir entre la totalidad de posibilidades terapéuticas disponibles, bien sean tratamientos médicos, quirúrgicos o endovasculares, y no estando limitado por la posibilidad de realizar un solo tipo de técnica".

Además, añaden, "los Servicios de ACV se encuentran integrados en unidades multidisciplinares como Unidades de Pie Diabético, Unidades de Accesos Vasculares o programas de continuidad asistencial, liderando muchas de estas para garantizar un acceso adecuado de los pacientes a una atención reglada, contrastada y de calidad a lo largo de los años".

Por todo ello, SEACVE manifiesta su "discrepancia" con los planteamientos recogidos en dicho documento, reiterando su disposición a colaborar con las distintas sociedades científicas en el desarrollo de iniciativas multidisciplinares "que respeten las competencias legalmente reconocidas a cada especialidad y garanticen una atención accesible, equitativa, integral y de máxima calidad para los pacientes con patología vascular".