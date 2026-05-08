El SCS plantea una actualización automática al IPC de las ayudas a pacientes que reciban asistencia fuera

Archivo - Un celador transporta una camilla - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) plantea actualizar al IPC, de forma automática y anualmente, las ayudas destinadas a compensar los gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento de los pacientes de la comunidad, y de sus acompañantes, cuando deban desplazarse fuera de la región para recibir asistencia sanitaria.

Para ello, apuesta por modificar la orden actual que regula estas ayudas para introducir un mecanismo de actualización anual que permita que éstas "mantengan su efectividad real y cumplan adecuadamente su finalidad compensatoria".

A su juicio, ello "permitirá preservar el valor real de las ayudas, reforzando la equidad en el acceso a la asistencia sanitaria especializada y evitando la necesidad de modificaciones normativas reiteradas".

Para ello, abre un periodo de consulta pública previa de diez días hábiles para recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma.

Así se explica en la resolución del SCS publicada este viernes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) por la que se abre esta consulta pública.

"La evolución del coste de la vida, especialmente en los ámbitos del transporte, la manutención y el alojamiento, ha puesto de manifiesto que la actualización puntual de las cuantías de las ayudas, sin un mecanismo automático, provoca una pérdida progresiva de su poder adquisitivo, trasladando a las familias una parte creciente del coste real de los desplazamientos por motivos asistenciales", ha indicado el SCS en dicha resolución.

Las opiniones sobre la modificación de la norma deberán realizarse por escrito y dirigirse a la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, con domicilio en edificio Lagunilla, calle Gutiérrez Solana, nº 4, Santander, pudiendo presentarse en el Registro Electrónico General, así como en otros previstos por la ley.

Asimismo, podrán presentarse aportaciones a través del Portal de Transparencia de Cantabria.