Cáncer de próstata: La SBRT reduce el tratamiento a semanas y mejora la calidad de vida

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La técnica de radioterapia estereotáctica corporal (SBRT, por sus siglas en inglés) es "especialmente eficaz" en el cáncer de próstata desde el punto de vista radiobiológico porque este tumor responde bien a dosis altas por fracción, con el menor número de sesiones posibles, según el oncólogo del Servicio de Oncología Radioterápica de MD Anderson Madrid - Hospiten, José Antonio Domínguez.

Además, la SBRT tiene un impacto positivo en la mejora de la calidad de vida de los pacientes, ya que el hecho de reducir la duración del tratamiento a una o dos semanas supone una gran diferencia en el proceso oncológico al disminuir la carga física, emocional e incluso logística asociada a la enfermedad.

En este sentido, el hospital oncológico MD Anderson Cancer Center Madrid - Hospiten ha incorporado la técnica SBRT (Radioterapia Estereotáctica Corporal o Stereotactic Body Radiation Therapy) para el tratamiento del cáncer de próstata localizado.

Para Hospiten, este avance supone un "hito en oncología radioterápica gracias a la planificación milimétrica, la tecnología avanzada de imagen y unos exhaustivos sistemas de control, que se traducen en unos resultados de gran precisión y eficacia clínica probada, así como la reducción significativa de la duración del tratamiento".

A diferencia de la radioterapia convencional, que habitualmente requiere entre 20 y 39 sesiones repartidas entre siete u ocho semanas, la SBRT permite completar el tratamiento en tan solo cinco sesiones, con "excelentes resultados oncológicos y un perfil de seguridad muy favorable".

REDUCIR EL ESTRÉS Y LA SENSACIÓN DE ESTAR ENFERMO

Por su parte, el doctor del Servicio de Oncología Radioterápica del centro, Juan Carlos Viera, ha declarado que muchos pacientes mantienen una vida activa, trabajan o viven lejos del hospital, y disminuir el número de visitas puede "reducir el estrés asociado al tratamiento prolongado y la sensación de estar enfermo durante tanto tiempo".

"La precisión es uno de los pilares fundamentales de la SBRT en cáncer de próstata. Cuando administramos dosis tan altas por sesión, necesitamos garantizar una localización extremadamente exacta de la próstata en cada sesión de tratamiento para maximizar la eficacia y minimizar la toxicidad sobre los órganos vecinos", han indicado los doctores.

Para ello, el equipo utiliza distintas herramientas complementarias de planificación y control, entre las que se encuentran la colocación de marcas fiduciales intraprostáticas (pequeños marcadores que se implantan en la próstata y permiten verificar la posición exacta de la próstata antes de las sesiones) y protocolos específicos de preparación vesical y rectal, además de técnicas avanzadas de imagen, como la fusión con resonancia magnética. La combinación de todas estas técnicas permite "administrar tratamientos muy precisos y reducir al máximo la irradiación innecesaria de tejidos sanos".

La SBRT cuenta con una sólida evidencia científica respaldada por estudios internacionales como PACE-B o HYPO-RT, que han obtenido resultados muy prometedores gracias a las tasas de control tumoral equivalentes a las de la radioterapia convencional o la cirugía.

"La combinación de alta eficacia oncológica, baja toxicidad y gran comodidad para el paciente, ha convertido a la SBRT prostática en una de las estrategias con mayor crecimiento dentro de la oncología radioterápica", han destacado Viera y Domínguez.

Según los expertos, esta técnica es "especialmente beneficiosa" para pacientes con cáncer de próstata localizado de riesgo bajo o intermedio, aunque cada vez existe más evidencia en determinados pacientes de alto riesgo cuidadosamente seleccionados.

Además, han subrayado la importancia del "abordaje multidisciplinar" en el tratamiento del cáncer de próstata, que coordine el trabajo de urólogos, oncólogos radioterápicos, oncólogos médicos, radiólogos, anatomopatólogos y expertos en medicina nuclear, para ofrecer tratamientos personalizados.

El objetivo está orientado no solo a curar el tumor, sino a "garantizar la mayor calidad de vida posible" para el paciente, integrando aspectos como la continencia urinaria, la función sexual y las preferencias del paciente.

Por último, la jefa del Servicio de Oncología Radioterápica de MD Anderson Madrid - Hospiten, Olwen Leaman, ha indicado que la puesta en marcha de la SBRT refuerza el compromiso del centro con la innovación tecnológica y la excelencia asistencial.

"Poner en marcha la SBRT de próstata ha sido una prioridad, no solo porque ha demostrado ser curativa y cómoda para los pacientes, sino porque representa un tratamiento seguro y poco tóxico", ha expuesto.