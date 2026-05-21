Archivo - SATSE pide aprobar el Estatuto Marco ante los "preocupantes" datos de intención de abandono de profesión por enfermeras - TEMPURA/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha reclamado la aprobación del nuevo Estatuto Marco del personal estatutario ante los "muy preocupantes" datos de intención de abandono de la profesión por parte de las enfermeras, los cuales muestran que casi el 40 por ciento prevé hacerlo en la próxima década y casi una de cada cinco en apenas dos años.

A tenor de estos resultados, que proceden de un estudio llevado a cabo por el Ministerio de Sanidad y el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), esta organización sindical ha señalado que dar luz verde a la mencionada norma es necesario para "evitar el abandono de la profesión enfermera". Esta permitiría "poder hacer realidad las mejoras en las condiciones de trabajo de las enfermeras", ha explicado.

"Acabar con la precaria situación laboral de enfermeras y enfermeros fue el principal 'caballo de batalla' de SATSE en las negociaciones sobre la reforma del Estatuto Marco", ha asegurado, para añadir que logró que este contemple "más de 100 mejoras en los derechos y condiciones de trabajo del todo el personal sanitario". Por ello, ha pedido su aprobación "lo antes posible".

Según ha afirmado, el Anteproyecto de Ley "se encuentra en plena tramitación y aun no se ha remitido al Congreso de los Diputados, previa aprobación por parte del Consejo de Ministros". "No se puede perder más tiempo", ya que "hay que ofrecer ya soluciones a los distintos problemas que llevan a las enfermeras a plantearse dejar su profesión", ha aseverado.

La investigación referida "apunta la elevada temporalidad, la falta de tiempo, el escaso reconocimiento profesional, el salario insuficiente o la sobrecarga laboral como factores que llevan a las enfermeras a plantearse abandonar su trabajo, además de sus percepciones negativas sobre la seguridad del paciente y la calidad de los cuidados prestados", ha continuado, para añadir que refleja la "realidad laboral y profesional" del colectivo.

SANIDAD RECONOCE EL "POTENCIAL IMPACTO ESTRUCTURAL"

A juicio de SATSE, esta es conocida "perfectamente" por "el conjunto de Administraciones públicas y empresas sanitarias privadas". No obstante, "siguen sin implementar las medidas necesarias para acabar con ella", ha puesto de manifiesto, para agregar que "el propio Ministerio de Sanidad reconoce que esta situación va a tener un 'potencial impacto estructural' sobre la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS)".

"Pese a ello, gestores y partidos políticos eluden su responsabilidad de garantizar una atención segura y de calidad al asegurar unas condiciones de trabajo justas y dignas", ha asegurado, al tiempo que ha declarado que "un sistema sanitario que provoca el abandono de sus profesionales es un sistema sanitario enfermo".

En este contexto, ha manifestado que "no contar con el número adecuado de estas profesionales conlleva más riesgos, complicaciones, reingresos, e incluso, más fallecimientos". "Si persisten las políticas cicateras, cortoplacistas y guiadas más por intereses partidistas, el panorama, no ya en 10 años, sino antes, será desolador", ha enfatizado.

Por todo ello, SATSE urge a "partidos políticos y comunidades autónomas" a "que, una vez aprobada por el Gobierno la reforma del Estatuto Marco, no se guíen por la 'cerrazón partidista' y posibiliten la puesta en marcha de todas las medidas que contempla la norma en aspectos fundamentales, como jornada de trabajo, estabilidad laboral, reconocimiento profesional, jubilación, seguridad en el trabajo o conciliación de la vida laboral y personal, entre otros".