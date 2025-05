Sanitarios, familiares y pacientes de esofagitis eosinofílica piden visibilizar esta enfermedad "poco conocida".

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un centenar de sanitarios, representantes de asociaciones, familiares y pacientes de esofagitis eosinofílica se han reunido en el Parque de La Vaguada de Madrid para visibilizar esta enfermedad crónica y que, a pesar de ser "poco conocida", afecta a 55.000 españoles.

Durante la jornada, organizada por la Asociación Española de Esofagitis Eosinofílica (AEDESEO), se ha dado voz a pacientes de todas las edades para romper el "silencio clínico y social" que existe en torno a la esofagitis eosinofílica, así como para reivindicar una atención "más humana y temprana".

"Lo que más cuesta no es solo lo que no puedes comer, sino sentir que nadie entiende lo que tienes. Hoy me siento acompañado", ha explicado Nahuel, un adolescente diagnosticado con esta patología.

Por otro lado, los progenitores de Eva, otra paciente con esta enfermedad, han destacado la importancia de encontrar a otras familias con sus mismas necesidades para "sentir" que no están solos y que "hay gente luchando por lo mismo".

"Hoy ha sido un día de comunidad, de fuerza y de reconocimiento. La esofagitis eosinofílica ha salido del silencio, y lo ha hecho gracias al esfuerzo colectivo de muchas personas que no se resignan a vivir invisibilizadas", ha declarado la presidenta de AEDESEO, Zoraida Gómez.

Por otro lado, se han llevado a cabo actividades para niños, una lectura pública del manifiesto del Día Mundial de la Esofagitis Eosinofílica, que se conmemoró el pasado 22 de mayo mediante la realización de un seminario web mundial y con la iluminación de edificios de rosa en ciudades como Madrid, Sevilla, Pamplona o Lugo.