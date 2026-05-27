Los sanitarios colegiados crecen un 2,9% en 2025, con los mayores aumentos en terapeutas ocupacionales y psicólogos

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El número de profesionales sanitarios colegiados creció un 2,9 por ciento el año pasado, hasta situarse en 1.038.354, mientras que los mayores aumentos se dieron entre terapeutas ocupacionales (9,2%), psicólogos con especialidad sanitaria (8,6%) y físicos con especialidad sanitaria (7,7%).

Así se desprende de la 'Estadística de Profesionales Sanitarios Colegiados' del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicada este miércoles, que recoge que el número de médicos colegiados aumentó en 12.229 personas, lo que supone un 3,9 por ciento, hasta alcanzar un total de 322.787.

Por su parte, los enfermeros colegiados se incrementaron en 4.401 personas, esto es, un 1,2 por ciento, hasta 358.036. Dentro de este colectivo, 10.301 personas estaban registradas como matronas, lo que implica una disminución del 1,8 por ciento con respecto a 2024.

Precisamente, este colectivo presentó en 2025 la mayor tasa por 1.000 habitantes, de 7,22. Por detrás se situaron los médicos (6,51) y los farmacéuticos (1,66). En el caso de los enfermeros con especialidad de matrona, la tasa fue de 0,96 profesionales por cada 1.000 mujeres en edad fértil.

El resto de profesiones que analiza el INE también vieron aumentado su número de colegiados, a excepción de los químicos con especialidad sanitaria, donde se produjo un descenso del 0,3 por ciento.

De 1.038.354 profesionales colegiados, los enfermeros representaban el 35,5 por ciento; los médicos, el 31,1 por ciento; y los farmacéuticos, el 7,9 por ciento.

MAYORÍA FEMENINA

La profesión sanitaria sigue teniendo una presencia femenina mayoritaria, pues el 69,5 por ciento de los colegiados son mujeres. Las colegiaciones entre las profesionales mujeres aumentaron un 3,2 por ciento, hasta las 721.962, y un 2,4 por ciento en hombres, hasta 316.392.

De las 16 profesiones analizadas en esta estadística, se observa la mayoría femenina en 14. Los colectivos con mayor porcentaje de mujeres fueron los de logopedas (el 92,7% eran mujeres), terapeutas ocupacionales (90%) y enfermeras (84,3%).

Por el contrario, los físicos con especialidad sanitaria (32,6%), los protésicos dentales (34,3%) y los médicos (55,1%) presentaron los menores índices de feminidad.

En cuanto a la edad de los profesionales, los mayores porcentajes de sanitarios menores de 45 años se encontraron en terapeutas ocupacionales (83,8%), dietistas-nutricionistas (82,6%) y fisioterapeutas (72,2%). En cambio, este grupo de edad tuvo menor peso entre los farmacéuticos (38,8%), protésicos dentales (39,0%) y médicos (40,4%).

Los colectivos médicos y farmacéuticos fueron los que concentraron los mayores porcentajes de colegiados de 65 y más años, con un 28 y un 19,1 por ciento, respectivamente.

En la última década, desde 2016, el porcentaje de colegiados menores de 45 años ha disminuido en todos los colectivos, excepto en el de médicos, donde ha aumentado cuatro puntos. Los descensos más acusados de profesionales se registraron entre los ópticos-optometristas (19,3 puntos menos), fisioterapeutas (15,9) y dietistas-nutricionistas y terapeutas ocupacionales (8,9).

Por el contrario, la proporción de colegiados de 65 y más años ha aumentado en todos los colectivos, excepto en los podólogos. Los mayores incrementos correspondieron a médicos (12,8 puntos más), dentistas (7,4) y farmacéuticos (6,6).

DATOS POR COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS

El número de médicos colegiados aumentó en todas las comunidades y ciudades autónomas en 2025. Los mayores incrementos se dieron en Canarias (7,4%), Castilla y León (4,6%) y Comunidad de Madrid (4,5%). A la cola se situaron Castilla-La Mancha (2,4%) y las ciudades autónomas de Ceuta (2,4%) y Melilla (2,5%).

Las tasas más elevadas de médicos se dieron en Principado de Asturias (7,69 por cada 1.000 habitantes), Comunidad de Madrid (7,62) y Aragón (7,50). Y las más bajas en las ciudades autónomas de Melilla (3,82) y Ceuta (4,60), y en Castilla-La Mancha (4,98).

Por su parte, las tasas más elevadas de enfermeros colegiados por cada 1.000 habitantes se registraron en Cantabria (9,45), Navarra (8,97) y País Vasco (8,91). Y las menores en Murcia (5,24), Galicia (5,38) y Baleares (6,25).