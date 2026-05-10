Sanidad remite al Centro Nacional de Microbiología la segunda muestra para la PCR de la paciente de Alicante

May 7, 2026, Taichung, Taiwan: Visual representation of hantavirus - Andre M. Chang / Zuma Press / Europa Press / Conta

VALENCIA 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Sanidad ha remitido al Centro Nacional de Microbiología la segunda muestra para la PCR de hantavirus de la ciudadana ingresada en un hospital de Alicante por haber sido pasajera en el avión del que fue evacuada una persona fallecida posteriormente y tras haber viajado en el crucero MV Hondius, y esta se ha recepcionado durante la pasada madrugada, según han informado fuentes de la Administración autonómica este domingo.

El Centro Nacional de Microbiología confirmó este sábado que la PCR realizada a la paciente ingresada en Alicante arrojó resultado negativo para hantavirus, aunque el protocolo establecido prevé la realización de una segunda prueba transcurridas 24 horas.

La mujer, de 32 años, fue ingresada el viernes en una habitación de aislamiento con presión negativa tras presentar sintomatología respiratoria leve --principalmente tos-- después de haber compartido un vuelo con una de las pasajeras del crucero MV Hondius que falleció posteriormente.

Conforme al protocolo, si la segunda PCR vuelve a dar negativo, la paciente pasará a ser considerada contacto con cuarentena en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Si, por el contrario, el resultado fuera positivo, sería trasladada a la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN) del Hospital La Fe.