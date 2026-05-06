Sanidad, Protección Civil y Canarias mantendrán dos reuniones diarias para hacer seguimiento del barco con hantavirus

La ministra de Sanidad, Mónica García, durante una rueda de prensa, en el Complejo de la Moncloa, a 6 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y el Gobierno de Canarias han acordado mantener dos reuniones de coordinación diarias, una por la mañana y otra por la tarde, para hacer "seguimiento permanente" del dispositivo sanitario previsto ante la llegada a Tenerife del barco 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus.

Según ha informado el departamento que dirige la ministra Mónica García, las distintas administraciones han celebrado este miércoles por la tarde una reunión de coordinación y para avanzar de manera conjunta en la preparación del operativo.

Durante el encuentro, se ha informado de que ya se están elaborando los distintos protocolos de actuación de cara a la llegada del buque, prevista para el próximo domingo.

Estos protocolos serán presentados y evaluados progresivamente en el marco de las reuniones de coordinación establecidas, con el fin de garantizar una respuesta adecuada desde el punto de vista sanitario, asistencial y logístico.

El barco, que ya ha puesto rumbo a Tenerife, arribará en un plazo estimado de tres días y 12 horas en el puerto secundario de Granadilla. El Gobierno ha confirmado, además, que los 14 españoles a bordo serán trasladados en avión militar para ser examinados en el Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid.