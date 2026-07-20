Archivo - La Sanidad Privada formará un 14% más de MIR en 2026 - MTSTOCK STUDIO - Archivo

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha destacado que este segmento del sector sanitario nacional formará un 14 por ciento más de médicos internos residentes (MIR) en 2026 y con respecto al año anterior, por lo que considera que este "consolida su atractivo" entre estos especialistas.

"La Formación Sanitaria Especializada (FSE) es uno de los pilares que garantizan la sostenibilidad futura del sistema sanitario", ha indicado el presidente de esta organización, José Manuel Baltar, quien ha añadido que "los hospitales privados acreditados contribuyen a este objetivo mediante programas docentes de calidad, actividad asistencial de alto nivel y una apuesta constante por la innovación y la excelencia clínica".

Es por ello que 280 plazas MIR han sido ofertadas por estos centros en esta convocatoria, lo que representa, aproximadamente, el 3,5 por ciento de las 9.276 de Medicina de este año. Además, esta tendencia tendrá continuidad en la próxima convocatoria, ya que el Ministerio de Sanidad acaba de aprobar una oferta récord de 9.676 vacantes de Medicina en el MIR 2027, de las que 300 corresponden a centros de titularidad privada, lo que acarrea un 7 por ciento más de las ofertadas en la Privada en 2026.

Todo ello, a juicio de ASPE, "refleja una tendencia cada vez más evidente: la Sanidad Privada se ha convertido en un actor relevante dentro del ecosistema formativo sanitario español y en una opción cada vez más valorada por los médicos que acceden a la formación especializada". "Los datos de adjudicación ponen de manifiesto una realidad especialmente significativa: los hospitales privados están mejorando su posicionamiento entre los aspirantes con mejores resultados en el examen MIR", ha añadido.

Al respecto, ha sostenido que ello se ve explicado por "múltiples factores, entre ellos, la incorporación de tecnología de vanguardia, el acceso a procedimientos altamente especializados, la participación en proyectos de investigación clínica y la existencia de equipos multidisciplinares que permiten una formación integral de los residentes".

LA FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ, EL CENTRO PRIVADO CON MÁS PLAZAS

Además, ha concretado que la Fundación Jiménez Díaz de Madrid ha vuelto a situarse como el centro privado con mayor oferta de plazas MIR, "consolidando su posición como uno de los principales referentes nacionales en FSE". "Junto a este, otros centros asistenciales pertenecientes a grandes grupos sanitarios (como HM Hospitales, Clínica Universidad de Navarra, Ribera Salud e IMED) con formación universitaria continúan reforzando su actividad docente y su capacidad de atracción para los futuros especialistas", ha agregado.

ASPE, que ha recordado que existe la necesidad de reforzar la disponibilidad de especialistas en un contexto marcado por el envejecimiento de las plantillas médicas, el aumento de los requerimientos asistenciales y las jubilaciones previstas durante la próxima década, ha manifestado que "la participación de la Sanidad Privada adquiere una importancia creciente".

Por ello, es "imprescindible" aprovechar toda la capacidad formativa disponible en el sistema sanitario español, "incluyendo la que aportan los hospitales privados acreditados". "La formación de especialistas debe entenderse como un objetivo compartido por todos los actores sanitarios", ha declarado Baltar, para agregar que "los centros asistenciales privados acreditados han demostrado su capacidad para contribuir de manera eficaz a la formación de nuevos médicos, ofreciendo entornos asistenciales altamente especializados y adaptados a los retos de la Medicina actual".