Sanidad destaca la necesidad de un marco "previsible y fluido" para facilitar el acceso a la innovación oncológica

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) y Farmacia del Miniterio de Sanidad, César Hernández, ha destacado la necesidad de disponer de un marco "previsible y fluido de principio a fin" para facilitar el acceso a la innovación oncológica, teniendo en cuenta también la sostenibilidad del sistema.

Así lo ha señalado en la jornada 'Nuevas reglas, nuevos retos: El impacto del marco normativo en la oncología', organizada por el grupo OncoLAB, impulsado por AstraZeneca. Este encuentro ha abordado el impacto de las reformas legislativas en marcha, como la Ley del Medicamento o el Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, en el ecosistema oncológico.

En su intervención, Hernández ha detallado que la Ley del Medicamento abordará cuestiones como evitar la pérdida de valor comercial y que no haya problemas de suministro de ciertos tratamientos, o dar un espacio a los pacientes en los órganos evaluadores para que puedan ejercer su autonomía y capacidad de decisión.

Además, ha subrayado el reto de agilizar la toma de decisiones en la evaluación de innovación a la vez que se implementan estructuras que permitan su reevaluación. Hernández también ha expresado el interés de Sanidad por potenciar aspectos como la investigación preclínica y en fases tempranas, junto al desarrollo de la industria del medicamento para contribuir a la economía nacional, generar conocimiento y empleo de buena calidad.

En la inauguración del evento, la directora de Asuntos Corporativos y Acceso al Mercado de AstraZeneca, Marta Moreno, ha enfatizado la repercusión que tendrán las normativas en desarrollo en la forma de innovar, de evaluar, de financiar y de acceder a diagnósticos y tratamientos en España.

Según ha apuntado, hay dos aspectos claves en todo este proceso, como son la participación de los pacientes en la toma de decisiones y la necesidad de un entorno estable y coherente para la innovación.

"Vivimos un momento extraordinario: nosotros en AstraZeneca tenemos nuevos biomarcadores, nuevos modelos diagnósticos y nuevas terapias de todo tipo disruptivo. Hay que ver cómo podemos gestionar esa innovación para que llegue a los pacientes lo antes posible y por eso siempre en AstraZeneca creemos que hay que ir de la mano de las autoridades", ha afirmado Moreno, quien ha destacado el objetivo compartido de conseguir curar o por lo menos cronificar el cáncer.

PACIENTES Y RESULTADOS EN SALUD

La coordinadora técnica de OncoLAB, Marta Trapero, ha señalado que la futura legislación debe incorporar, a la hora de valorar la inclusión de nuevos tratamientos a la cartera de servicios del SNS, factores como las preferencias de los pacientes o los resultados en salud.

"Tendemos a focalizarnos en el precio, pero debemos saber qué está aportando. Cuando hablamos del coste sanitario, no es solo el precio de esa tecnología; puede ser muy cara, pero a lo mejor evita muchas visitas o cirugías", ha argumentado. A su vez, ha pedido que las normas sean más flexibles y tengan en cuenta la incertidumbre en la toma de decisiones.

Sobre la incorporación de los pacientes a estos órganos de decisión, la presidenta del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), Begoña Barragán, ha reclamado ofrecer una formación adecuada a los representantes, una mayor integración sociosanitaria y cuidar la equidad entre comunidades autónomas.

Igual que Trapero, Begoña Barragán también ha defendido que se tenga en cuenta la dimensión social del tratamiento, más allá de los resultados clínicos; por ejemplo, si este facilita la reincorporación laboral lo antes posible.

La jornada ha incluido una mesa acerca de los próximos pasos en oncología, como la integración de datos clínicos y genómicos y la evaluación de resultados en la práctica real. En el debate han participado la presidenta de la Sociedad Española de Anatomía Patológica (SEAP), María Dolores Lozano; el jefe de Servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de la Fundación Jiménez Díaz y presidente de la Fundación ECO, Jesús García-Foncillas; y la presidenta de la Federación de Sociedades Españolas de Oncología (FESEO) y miembro del Patronato de la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas (SEHOP), Ana Fernández-Teijeiro.

Los expertos han apuntado a la creación de un registro nacional del cáncer como una de las asignaturas pendientes en España. Este registro permitiría compartir datos y resultados en salud y establecer objetivos de medición, siendo el Registro Español de Tumores Infantiles (RETI) un ejemplo de buena práctica en este campo.

Asimismo, han demandado que se incorporen técnicas de diagnóstico avanzado como la biopsia líquida y la patología digital en todo el territorio para tener una perspectiva completa del paciente y las particularidades de su tumor; además de potenciar nuevas metodologías de investigación y que la regulación tenga en cuenta la priorización de los fármacos en las áreas más necesarias.