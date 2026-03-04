San Juan de Dios España nombra como director general a Josep Pifarré

Director general de San Juan de Dios España, Josep Pifarré. - SAN JUAN DE DIOS ESPAÑA

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

San Juan de Dios España ha comunicado este miércoles el nombramiento del doctor Josep Pifarré, hasta ahora director asistencial corporativo de la institución, como nuevo director general, en sustitución de Juan José Afonso, quien ha ocupado el cargo durante los últimos cuatro años.

Según ha detallado la institución, Pifarré es doctor en Medicina, especialista en Psiquiatría, licenciado en Psicología, graduado en Filosofía, máster en Bioética y Derecho, así como en Dirección de empresas. A lo largo de su trayectoria profesional, ha integrado la labor asistencial con la docente e investigadora, además de la gestión clínica.

Desde 2022, ha sido director asistencial de San Juan de Dios España, responsabilidad desde la que ha impulsado la coordinación del modelo asistencial y la continuidad de cuidados en el conjunto de la institución.

Antes, ha ejercido como gerente de la región sanitaria de Lleida del Servei Català de la Salut; director de salud mental de GSS-Hospital Universitario de Santa María de Lleida y director médico de Sant Joan de Déu Terres de Lleida. Su actividad docente e investigadora, centrada especialmente en los ámbitos de la salud mental y la bioética, se ha desarrollado en la Universidad de Lleida y en el Instituto de Investigación Biomédica de Lleida.

Está acreditado como profesor titular por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y como investigador de referencia por la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental y ha formado parte de juntas y órganos de gestión en diversas entidades médicas y bioéticas en Cataluña.

ABRE UNA NUEVA ETAPA

El superior provincial de la Orden España, Jesús Etayo, ha destacado que la designación de Pifarré abre una nueva etapa en la institución que, "desde la continuidad y la cohesión de un proyecto común, permitirá avanzar hacia un modelo aún más integrado, innovador y orientado a responder con eficacia a las nuevas necesidades sanitarias y sociales".

La decisión se produce tras la celebración del Capítulo Provincial, que ha tenido lugar del 16 al 20 de febrero bajo el lema 'Ampliar la Hospitalidad en un mundo cambiante', y en el que se han definido las líneas estratégicas para los próximos años.

Estas se centran en cuestiones clave como son la atención a las necesidades emergentes, la transmisión de la cultura institucional de la hospitalidad hoy y la evolución y desarrollo del modelo jurídico y de gobierno de la Orden en España.

"Se continúa así con el proceso de transformación que San Juan de Dios España inició en 2021 con la unificación de la Provincia y que busca adaptarse a los nuevos retos y prioridades de una sociedad en evolución constante, poniendo siempre el foco en la atención a las personas más vulnerables y sus necesidades", ha destacado Josep Pifarré.

La entidad ha señalado que el proceso de transición entre Juan José Afonso y el nuevo director general se desarrollará de forma "ordenada y coordinada" en los próximos días, asegurando la "plena normalidad" en la actividad asistencial y social, así como la continuidad de los proyectos en marcha.