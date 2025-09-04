San Juan de Dios España atiende en 2024 a 2,6 millones de personas

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Orden de San Juan de Dios España ha anunciado que en 2024 atendió a 2,6 millones de personas en todo el país a través de sus 80 centros, y en diferentes ámbitos como la actividad hospitalaria general, la salud mental, la discapacidad, las personas mayores, a nivel social, de docencia o de investigación.

De todos ellos, más de 2,4 millones fueron atendidos en 19 hospitales, de los que más de 876.0000 fueron estancias hospitalarias, más de 147.800 intervenciones quirúrgicas, más de 687.000 en urgencias y más de 6.600 partos.

A nivel social, la Orden ha atendido a unas 30.500 personas a través de 18 dispositivos, entre los que se encuentran 5.200 personas sin hogar. Además, se han proporcionado 2.270 plazas para alojamiento, 495 plazas de empleo protegido para personas con discapacidad, 53 plazas de empleo protegido para personas vulnerables y 1.050 casos activos de protección jurídica por decisión judicial.

Otros 23 centros y dispositivos han posibilitado atender a 115.300 personas en salud mental; a 9.200 en hospitalización y servicios residenciales; realizar 358.600 sesiones en hospitales de días; 5.890 ingresos en salud mental; 1.279.600 estancias en hospitalización; 420.900 consultas externas; y atender a 32.600 jóvenes.

Del mismo modo, se han atendido a 2.500 personas con discapacidad, y se han otorgado 948 plazas residenciales y otras 142 en pisos tutelados; 729 plazas en colegios de educación especial y 964 en centros de día y ocupacionales.

A través de siete centros dedicados a personas mayores, se han atendido a 2.100 personas, se han otorgado 787 plazas residenciales y se han brindado más de 55.200 atenciones domiciliarias. Además, más de 551.000 estancias residenciales han sido proporcionadas, y se ha alcanzado un índice de ocupación del 95,5 por ciento, con un 65 por ciento de residentes con dependencia severa y gran dependencia.

31 NUEVOS PROYECTOS EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS

Todo ello ha sido posible por la puesta en marcha en los últimos tres años de 31 nuevos proyectos dirigidos especialmente a personas vulnerables, como las personas mayores, con discapacidad, sin hogar, con problemas de salud mental o en riesgo de exclusión social.

Entre estos programas destaca Tándem, para la formación de jóvenes en profesiones de alta demanda como la instalación de placas fotovoltaicas y puntos de recarga eléctrica de automóviles; o el Centro Especial de Trabajo El Pla, ubicado en Lleida y dirigido a la empleabilidad de personas con discapacidad física, intelectual o patología mental, entre otros problemas.

Asimismo, existen programas de prevención de problemas emocionales dirigidos a jóvenes como Henka en San Sebastián, o la campaña de sensibilización 'Aquí La Sole', para visibilizar y abordar la soledad no deseada entre los jóvenes.

Los datos han apuntado también un incremento en el número de trabajadores hasta los 17.810, así como un aumento de alumnos matriculados en colegios de educación especial hasta los 3.207, de los que más de 2.000 han elegido Enfermería.

"Estos datos son personas, historias y realidades, muchas veces complejas, que demandan una respuesta comprometida y humana sin por ello renunciar a la innovación y la excelencia en su atención", ha subrayado el director general de San Juan de Dios España, Juan José Afonso, destacando el enfoque de la orden en unir la atención sanitaria y social.

En ese sentido, ha explicado que muchos casos de los que atienden presentan esa "doble vertiente", especialmente aquellas personas vulnerables.

"Por eso, detrás de esos 2,6 millones de personas, no hay solo asistencia, hay acompañamiento, hay una respuesta específica para cada realidad. Y esta vocación de servicio es lo que impulsa cada uno de nuestros proyectos y nos obliga a seguir adaptándonos a una sociedad en constante cambio", ha añadido.

Desde la Orden se ha insistido en que detrás de cada joven con un problema de salud mental puede haber "muchos" factores influyendo en su enfermedad y su pronóstico; que tras una persona mayor con desnutrición puede haber condicionantes relacionados con el nivel de renta o con su red de apoyos; o que un migrante sin opciones para el aprendizaje de la lengua, la tramitación de los papeles, un lugar donde dormir y acceso a la asistencia sanitaria es una persona que se enfrenta a unos problemas que "harán muy difícil" su integración.