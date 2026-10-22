Archivo - San Juan de Dios asegura que el liderazgo enfermero es imprescindible para transformar los cuidados - ROSSANDHELEN - Archivo

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de la orden hospitalaria de San Juan de Dios España, Josep Pifarré, ha asegurado que "el liderazgo enfermero es imprescindible para transformar los cuidados y dar respuesta así a los grandes desafíos sanitarios y sociales" actuales.

"La capacidad de las enfermeras para innovar, investigar y liderar nuevos modelos asistenciales resulta clave para seguir avanzando hacia una atención más humana, personalizada y de mayor calidad", ha indicado durante la celebración, estos días en Madrid, de las III Jornadas Enfermeras de San Juan de Dios España, desarrolladas bajo el lema 'Liderazgo enfermero para un cuidado con impacto'.

El encuentro, que ha reunido a responsables de Enfermería y cargos intermedios de los centros de la Orden en España, así como a estudiantes de sus centros docentes, ha servido para destacar la gestión enfermera, capaz de trasladar el conocimiento científico a la práctica clínica, promover nuevas formas de organización y asunción de nuevos roles, y responder a las necesidades de una población cada vez más envejecida y con una mayor prevalencia de enfermedades crónicas y situaciones de dependencia.

Además, se ha profundizado en la investigación enfermera, para lo que se ha contado con una ponencia inaugural a cargo de la profesora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Huelva, Rafaela Camacho Bejarano. Tras ello, el liderazgo científico ha sido abordado por representantes del Consejo General de Enfermería, la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia San Juan de Dios-Comillas (Madrid) y el Hospital San Juan de Dios de Barcelona.

NUEVAS TECNOLOGÍAS

La aplicación de nuevas tecnologías a los cuidados también ha tenido protagonismo en talleres prácticos, ya que se ha analizado el uso de la inteligencia artificial (IA) en la gestión diaria de los equipos, la impresión 3D en ciencias de la salud y las claves para publicar trabajos científicos. Junto a ello, se ha albergado una sesión sobre técnicas de desescalada en la atención a pacientes con problemas de salud mental.

Junto a ello, los retos de la cronicidad, la dependencia y el envejecimiento han centrado la discusión, así como la evolución de los roles profesionales. Para ello, se han expuesto experiencias de distintos ámbitos asistenciales, con intervenciones sobre la atención sociosanitaria, la gestión de cuidados y la coordinación asistencial, además de la asunción de nuevos roles de práctica avanzada en heridas crónicas complejas y la atención a personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Por último, el miembro de la Fundación San Juan de Dios, Gerardo Díaz Quirós, ha impartido la ponencia 'Innovación e identidad hospitalaria. O la pasión de cuidar' y se ha entregado el 'Premio a las Buenas Prácticas', que es un reconocimiento a las iniciativas que contribuyen a mejorar la atención y los cuidados en los centros de la institución.