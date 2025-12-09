Salud Mental pide rechazar el protocolo que avala contener contra su voluntad a personas con problemas de salud mental

Archivo - Esquizofrenia, trastorno mental - CASARSAGURU/ ISTOCK - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Salud Mental España ha exigido este martes rechazar el Protocolo adicional al Convenio de Oviedo, una iniciativa del Consejo de Europa que avala internamientos involuntarios, la medicación forzosa, la contención física y química, y el aislamiento de personas con problemas de salud mental, lo que supone una "vulneración de derechos" de estos pacientes.

Esta reivindicación forma parte de la campaña 'DerechoANuestrosDerechos', lanzada con motivo del Día de los Derechos Humanos, que se celebra este miércoles, y tiene como objetivo denunciar las medidas coercitivas que se producen cada día en el sistema sanitario, reivindicar un modelo de atención a la salud mental basado en los derechos humanos y rechazar el mencionado protocolo.

Aunque la adopción de esta normativa se encuentra paralizada desde 2022, la Confederación ha alertado de que está previsto que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) retome el proceso en enero de 2026 para votar el un texto que "no mejora" la protección de los derechos de las personas con discapacidad, y puede tener el efecto contrario.

El presidente de Salud Mental España, Nel González Zapico, ha señalado que el Protocolo adicional "responde a un modelo anclado en el pasado y absolutamente biologicista de la salud mental" con el que no comulgan en la Confederación, y que además "entra en contradicción con lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, de obligado cumplimiento por los Estados Parte, entre los que se encuentra el Estado español".

Por todo ello, la Confederación ha llevado a cabo diferentes actividades para alertar contra esta iniciativa, como el envío de cartas personalizadas a miembros de la PACE, o la elaboración de un Posicionamiento que explicita que "el derecho natural a la inclusión sigue enfrentado miradas que juzgan, silencios que apartan, y barreras que limitan".

Si bien desde la Confederación se reconoce que la Asamblea ha pedido en numerosas ocasiones poner fin a la coerción en los entornos de salud mental, reconociendo la incompatibilidad del tratamiento y el internamiento involuntarios con los derechos humanos fundamentales, ha lamentado que este protocolo "corre el riesgo de reforzar la institucionalización y probablemente aumentará el uso de la coacción en psiquiatría".

Es por ello por lo que ha recordado la existencia de otro texto, el borrador de 'Recomendación sobre el respeto de la autonomía en la atención de salud mental', que constituye un "paso importante" hacia la reforma de los sistemas europeos de salud mental.

Dicho documento hace "valiosas referencias" a las normas de Derechos Humanos y buenas prácticas, incorpora un lenguaje basado en los derechos para fortalecer las protecciones, y tiene como objetivo la eliminación definitiva de la coacción en la atención de salud mental.

Por último, Salud Mental España ha reivindicado suprimir las prácticas institucionales que vulneran los Derechos Humanos y recuperar la dignidad y los derechos de las personas con problemas de salud mental; y ha reclamado el incremento de la inversión en salud mental, el refuerzo de los equipos profesionales y la cohesión de la red de atención.