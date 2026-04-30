Archivo - Salud Mental España lanza la acción '#EmplearSinBarreras' en busca de apoyos reales para empleo digno para los pacientes - SYNERGIE - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización Salud Mental España ha dispuesto una nueva edición de la campaña '#EmplearSinBarreras', acción a través de la que busca reivindicar apoyos reales a favor de un empleo digno para las personas afectadas por problemas de esta índole, para lo que incluye materiales que promueven entornos laborales más inclusivos, empáticos y respetuosos con la Salud Mental.

"En general, hay un impulso natural de comprensión, pero el desconocimiento y el estigma juegan en contra", ha afirmado el representante del Comité Pro Salud Mental 'En Primera Persona' de esta entidad, Basilio García Copín, quien ha añadido, a colación de la celebración, este viernes, 1 de mayo, del Día Internacional del Trabajador, que "cada día es un examen" en el trabajo.

Por ello, esta campaña se centra en la necesidad de garantizar apoyos y adaptaciones reales en el entorno laboral para que las personas con problemas de Salud Mental puedan acceder, mantenerse y progresar en un empleo digno, en lo que es una iniciativa financiada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Así, mediante una serie de infografías, basadas en la Guía 'La importancia de la Salud Mental para el bienestar laboral', se incide en la importancia de construir entornos laborales en los que se fomente un compañerismo auténtico y se cuide la Salud Mental de toda la plantilla. Para ello, se requiere facilitar la conciliación entre la vida personal, familiar y laboral, especialmente en momentos clave, como la llegada de la maternidad o la paternidad, así como desarrollar políticas que permitan equilibrar las distintas esferas de la vida sin generar sobrecarga.

Además, Salud Mental España aboga por empresas que realicen un seguimiento respetuoso de las bajas médicas, mostrando interés genuino por el bienestar de la persona y evitando prácticas invasivas o deshumanizadoras. Al hilo, es importante organizar el trabajo sin presiones excesivas, con tiempos asumibles y plazos realistas que no generen ansiedad ni deterioren la Salud Mental.

Todo ello es reivindicado por esta organización en un contexto en el que ha asegurado que las personas con problemas de Salud Mental "sufren una gran discriminación en el acceso al empleo". Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), relativos a 2024, indican que la tasa de actividad de las personas con discapacidad psicosocial es la más baja de todas las discapacidades (28,9%, frente al 35,4%, que es la media de todas estas).

ADAPTAR LOS RITMOS LABORALES

Ante ello, la representante de la Red Estatal de Mujeres de esta organización, María Isabel García Peña, apuesta por adaptar los ritmos laborales a la situación de las personas. "La comunicación es importante en el entorno laboral y que se nos escuche", ha subrayado, al tiempo que ha destacado la importancia de generar espacios donde las personas puedan expresar sus necesidades y propuestas.

"Las empresas deben conocer los fundamentos de la accesibilidad psicosocial que, de manera básica, puede resumirse en una adaptación de los tiempos de respuesta", ha sostenido García Copín, quien ha añadido que, "para una sociedad inclusiva", todos son "agentes del cambio". Al respecto, Salud Mental España ha pedido la promoción de la participación activa de las personas trabajadoras en la organización de sus tareas, para favorecer su autonomía y capacidad de decisión.

Esta participación debe ir acompañada de estabilidad en el empleo y en las condiciones laborales, ya que la seguridad económica es un factor clave para el bienestar emocional, ha proseguido, tras lo que ha explicado que se debe ofrecer formaciones útiles y adaptadas a las funciones reales del puesto, que permitan adquirir nuevas competencias y mejorar la empleabilidad.

Por otra parte, esta campaña recoge que es necesario garantizar procesos de promoción profesional justos, en los que no exista discriminación por motivos de Salud Mental. Junto a ello, es importante la incorporación de figuras como los agentes de apoyo mutuo en Salud Mental, personas que tienen experiencia en este campo y que pueden acompañar los procesos de adaptación en el entorno laboral desde una perspectiva basada en el cuidado, la justicia social y la equidad.

Para finalizar, García Peña ha reclamado que las empresas "conozcan los estudios que hay publicados sobre empleo como forma de empoderamiento de las personas con problemas de Salud Mental". Ello "puede facilitar que conozcan nuestras necesidades, diversidades y capacidades", ha concluido.