La salud mental tras el cáncer: el factor invisible que puede marcar la supervivencia

Archivo - Mujer sentada en un sillón pensado. Depresión. - ISTOCK/ SAM THOMAS - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Recibir un diagnóstico de cáncer no solo afecta el cuerpo. Para muchos, el verdadero desafío surge después, cuando la mente empieza a sentirse atrapada por la ansiedad, la incertidumbre y el miedo. En esos meses silenciosos, pueden aparecer problemas que pocos detectan, pero que podrían marcar el rumbo del futuro.

Un estudio de la Universidad de California en San Francisco realizado entre 2013 y 2023 revela que los adultos diagnosticados con cáncer que desarrollan un trastorno de salud mental en el primer año presentan un riesgo de fallecer significativamente mayor en los años siguientes.

El análisis incluyó a 371.189 pacientes sin antecedentes previos de problemas psicológicos y destaca la importancia de detectar y tratar la angustia emocional desde etapas tempranas para mejorar los resultados clínicos.

IMPACTO DEL PRIMER AÑO

En un estudio de adultos con cáncer, realizado por la Universidad de California en San Francisco (Estados Unidos) quienes desarrollaron un problema de salud mental durante el primer año tras el diagnóstico de cáncer tuvieron una mayor probabilidad de fallecer en los años siguientes. Los hallazgos se publican por Wiley en línea en 'Cancer', una revista revisada por pares de la Sociedad Americana del Cáncer.

En el análisis de datos de todos los pacientes de los hospitales afiliados a la Universidad de California, los investigadores identificaron a todos los pacientes adultos a quienes se les diagnosticó cáncer entre 2013 y 2023 pero que no tenían ningún trastorno de salud mental documentado antes de su diagnóstico.

De 371.189 pacientes, 39.687 (10,6%) desarrollaron un trastorno de salud mental en el plazo de un año. Tras considerar los factores potencialmente influyentes, el diagnóstico de un trastorno de salud mental se asoció con un riesgo de muerte un 51% mayor en los primeros 1 a 3 años tras el diagnóstico de cáncer. Este riesgo elevado disminuyó a un 17% después de 3 a 5 años y luego desapareció.

RECOMENDACIONES DE EXPERTOS

Los hallazgos respaldan la importancia de la detección y el tratamiento oportunos de la angustia y la salud mental después de un diagnóstico de cáncer.

"En los últimos años, hemos observado una creciente apreciación de la importante relación entre el cáncer, su tratamiento y la salud mental", apunta el autor principal, el doctor Julian Hong, de la Universidad de California en San Francisco.

"Este estudio reproduce nuestro trabajo previo aprovechando la experiencia compartida en todo el sistema de la Universidad de California, reforzando la relación entre las afecciones de salud mental y la mortalidad de los pacientes con cáncer, y destacando la necesidad de priorizar y gestionar la salud mental".