Archivo - Melasma, pecas, mujer, piel. - EKATERINA ILCHENKO/ ISTOCK - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Ruber Juan Bravo, dirigido por la doctora María Calvo Pulido, ha incorporado a su equipamiento el nuevo láser LaseMD Ultra, una nueva herramienta para el cuidado de la piel, tanto desde el punto de vista médico como estético.

Esta tecnología de láser de tulio permite mejorar la textura, la luminosidad y el tono de la piel, así como tratar determinadas manchas y lesiones relacionadas con la exposición solar. Su principal ventaja es que consigue estimular la renovación cutánea mediante un procedimiento poco invasivo, con molestias generalmente leves y menor tiempo de recuperación.

El LaseMD Ultra utiliza una energía láser que actúa de forma controlada sobre las capas superficiales de la piel, creando microscópicas zonas de tratamiento que favorecen su renovación y estimulan la producción de colágeno.

A diferencia de otros láseres más agresivos, permite trabajar sin eliminar extensas capas de la superficie cutánea, lo que reduce las molestias y facilita una recuperación más rápida. Además, incorpora un sistema que permite combinar el tratamiento con la aplicación de diferentes principios activos, ya que los microcanales creados por el láser favorecen la penetración de estas sustancias, seleccionadas según las necesidades de cada paciente.

Las principales indicaciones y beneficios de esta nueva tecnología láser son las siguientes:

- Manchas solares y pigmentación: mejora de lentigos solares, manchas asociadas a la edad y alteraciones del tono cutáneo. También puede utilizarse en determinados pacientes con melasma, siempre bajo valoración dermatológica.

- Fotoenvejecimiento: tratamiento de algunos signos del daño acumulado por el sol, como la pérdida de luminosidad, la textura irregular y las pequeñas arrugas.

- Rejuvenecimiento cutáneo: mejora progresiva de la calidad, suavidad y uniformidad de la piel del rostro, cuello, escote y manos.

- Poros dilatados y cicatrices de acné: contribuye a mejorar determinadas irregularidades de la superficie cutánea.

- Queratosis actínicas: permite tratar estas lesiones precancerosas relacionadas con la exposición solar crónica, siempre previa evaluación por un dermatólogo.

Otra de sus ventajas es la posibilidad de adaptar la intensidad del tratamiento al tipo de piel, a la indicación médica y a los objetivos de cada paciente. Las sesiones suelen ser breves y, en los tratamientos más suaves, permiten al paciente retomar la actividad habitual rápidamente. Como efectos secundarios leves, después del procedimiento pueden aparecer enrojecimiento, sensación de calor o una ligera descamación transitoria. El tiempo de recuperación depende de la intensidad empleada.

Aunque puede utilizarse en diferentes fototipos, es fundamental realizar una valoración dermatológica previa, especialmente en pacientes con tendencia a la hiperpigmentación.