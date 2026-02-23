'Rosalía, déjalo', la campaña de la Asociación Española contra el Cáncer para alertar sobre el 'humo digital'

Imagen de archivo de la cantante Rosalía durante un concierto. - Alberto Paredes - Europa Press

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha lanzado 'Rosalía, déjalo', una nueva campaña de sensibilización con la que busca alertar sobre el impacto del llamado humo digital, la normalización y promoción del consumo de tabaco y vapeo en entornos digitales, que alcanza a millones de jóvenes a través de las redes sociales.

Según explica la Asociación, la idea, que surge tras hacerse virales unas imágenes de la cantante Rosalía fumando un cigarrillo durante una entrevista en un 'podcast', se apoya en un vídeo de rap musical creado 'ad hoc' para la campaña.

La letra, con un tono pegadizo, busca prevenir y concienciar sobre el impacto del tabaco, mientras el vídeo recurre a imágenes y memes virales para conectar con el público joven. "Rosalía, déjalo, que lo valiente es soltar, volver a estar mejor, las imágenes se pixelan, los pulmones no", señala la canción

El vídeo, que ya puede verse en las redes sociales de la Asociación, forma parte de una campaña con diferentes acciones orientadas a sensibilizar a la población sobre los riesgos de fumar y a la cantante Rosalía para que deje el hábito. "Una iniciativa que quiere servir de denuncia a estas prácticas, habituales en redes sociales, donde se normaliza el consumo de tabaco entre el público más joven", señala la Asociación.

La AECC recuerda que el 80 por ciento de los casos de tabaquismo se inicia antes de los 18 años y que el consumo de tabaco es la principal o primera causa de muerte evitable en el mundo y responsable del 30 por ciento de los casos de cáncer. Además, señala que en la adolescencia la presión del grupo, la banalización del riesgo, los modelos que ven en redes sociales y la búsqueda de identidad hacen que probar tabaco, y engancharse, sea mucho más fácil.

"El tabaco está directamente relacionado con la mortalidad y con el cáncer. Prevenir el cáncer pasa por mejorar los hábitos de vida, como dejar de fumar, sin olvidar que muchos jóvenes se inician al hábito del tabaquismo con el consumo de los nuevos dispositivos Por lo que esta campaña pretende concienciar sobre los riesgos asociados al consumo de este producto y señalar el impacto que tiene en los jóvenes la exposición al humo digital", explica Laura del Horno, del área de prevención de la Asociación Española Contra el Cáncer.

EL TABACO, RESPONSABLE DE 8 DE CADA 10 CÁNCERES DE PULMÓN

La Asociación recalca que el tabaco es responsable del 30 por ciento de todas las muertes por cáncer y se estima que produce el 82 por ciento de los cánceres de pulmón en Europa. Además, el riesgo de padecer cáncer de pulmón es entre 20 y 25 veces superior entre fumadores (tanto hombres como mujeres) que entre no fumadores.

En este contexto, subraya que el riesgo aumenta en función del número de años que se ha estado fumando, del número de cigarrillos diarios que se fuman y la edad a la que se comienza a fumar.

Según datos del estudio del Observatorio de la Asociación Española Contra el Cáncer 'Influencia de las Plataformas de Video On Demand y medios sociales en la exposición al tabaco y nuevas formas de fumar', 9 de cada 10 jóvenes ha tenido al menos una exposición al humo digital a través de medios sociales o plataformas en los últimos 30 días.

Además, en un análisis de la Asociación realizado en 2023 sobre cómo impactan los 'influencers' españoles en los jóvenes, se detectó que 51 millones de jóvenes de entre 18 y 24 años siguen a creadores de contenido españoles que muestran humo digital en sus perfiles. Más de 13 millones de jóvenes fueron impactados entre 2018 y 2023 con contenidos que mostraban productos de tabaco.

De hecho, entre las personas que han tenido esta exposición, hay más del doble de fumadores (53%), que entre aquellos que no lo han tenido, por lo que la Asociación Española contra el Cáncer insiste en la importancia de dejar de fumar, ya que el tabaco es el principal factor de riesgo en cáncer que se puede evitar.