La robótica asociada tradicionalmente a patologías neurológicas es eficaz en lesiones musculoesqueléticas, según experta - QUIRÓNSALUD

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La robótica, que se ha asociado tradicionalmente a patologías neurológicas, es un tipo de terapia que "también resulta eficaz en la recuperación tras lesiones musculoesqueléticas, como las de rodilla", según ha indicado la fisioterapeuta y responsable de la Unidad de Neurorrehabilitación Robótica del Hospital Quirónsalud Bizkaia, Sara García, que ha señalado que "los objetivos son los mismos que en la Fisioterapia convencional".

Estas metas son "recuperar movilidad, fuerza y control motor", ha afirmado, al tiempo que ha expuesto que, no obstante, "la robótica permite hacerlo de una forma más controlada, progresiva y medible". "La rehabilitación robótica no viene a reemplazar la convencional, sino a mejorarla", ha sostenido.

García ha explicado que esta "permite aumentar la cantidad, la calidad y la precisión del entrenamiento, así como medir de forma objetiva la evolución del paciente". "La robótica aplicada a lesiones de rodilla y cadera permite recuperar la movilidad, la fuerza y el control motor con mayor precisión", ha insistido.

La combinación de Fisioterapia convencional y tecnología avanzada "permite abordar la recuperación funcional de pacientes con lesiones de rodilla, cadera o patologías del sistema nervioso desde un enfoque más estructurado", ha aseverado en relación con este trabajo de mayor intensidad, control de variables del movimiento y adaptación del tratamiento de forma continua a la evolución de cada paciente.

IMPORTANCIA DE LA NEUROPLASTICIDAD

A su juicio, la pretensión final es la de "favorecer su recuperación funcional trabajando el movimiento de la articulación de forma repetitiva, intensiva y específica". Para ello, es importante la neuroplasticidad, que "se trata de la capacidad del sistema nervioso para reorganizarse, y esta reorganización permite generar nuevos aprendizajes que se traducen en logros funcionales para la persona", ha asegurado.

De este modo, "podemos afinar mucho más la terapia, individualizarla y hacer un seguimiento mucho más exhaustivo de la evolución", ha continuado García, mientras que el CEO de Gogoa Mobility Robots, Carlos Fernández, ha puesto en valor los tiempos de rehabilitación. "En pacientes traumatológicos, como los que han pasado por una cirugía de rodilla o cadera, estamos consiguiendo reducir en torno a un 50 por ciento el tiempo de rehabilitación", ha explicado este último.

Tras señalar que la neurorrehabilitación robótica se apoya en dispositivos como exoesqueletos, plataformas de equilibrio y sistemas de realidad virtual, García ha manifestado que "estos dispositivos permiten entrenar la marcha, mejorar la estabilidad o recuperar movimientos de la mano en entornos controlados que simulan situaciones reales del día a día".