Ribera Salud niega la reutilización de material sanitario en el Hospital Universitario del Vinalopó

La Conselleria de Sanidad no detecta en una reciente inspección irregularidades en el uso de material sanitario como catéteres

MADRID/VALÈNCIA, 21 (EUROPA PRESS)

El grupo Ribera Salud ha negado este martes que el Hospital Universitario del Vinalopó, que gestiona en Elche (Alicante), reutilice material sanitario de un solo uso y ha asegurado que una inspección realizada el pasado viernes 16 de enero por la Conselleria de Sanidad constató, según recoge el acta, que "no se reesteriliza material fungible".

Así se ha mostrado Ribera Salud en un comunicado tras una publicación de eldiario.es, que revela que el grupo habría reutilizado hasta diez veces catéteres de un solo uso. Según la información, la jefa de auditoría admite en un correo electrónico del 6 de octubre que este material sanitario se esterilizaba en el hospital que gestiona en Elche e insta al hospital de Torrejón a hacer lo mismo para ahorrar costes.

En este sentido, Ribera Salud también niega que se haya detectado ninguna irregularidad en las diferentes auditorías periódicas.

La compañía denuncia que en los últimos meses ha sido objeto de una "fuerte campaña de desprestigio" en la que se ha cuestionado de "manera injusta e infundada" la ética profesional de sus profesionales. "Con informaciones que emanan de filtraciones malintencionadas sobre información interna de la empresa, en ocasiones manipuladas y siempre sacadas de contexto", subraya en el comunicado.

Ribera destaca que es plenamente consciente del origen y el objetivo de estas filtraciones y, en este sentido, anuncia que se están implantando las medidas oportunas de acuerdo con una "robusta estrategia" de defensa legal, con el objetivo de defender su honor y su reputación.

En esta línea, el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha confirmado este miércoles que, en una reciente inspección de los servicios de inspección sanitaria al Hospital del Vinalopó, de titularidad pública y que gestiona Ribera Salud, no ha detectado irregularidades en el uso de material sanitario como catéteres.

INSPECTORES

A preguntas de los medios de comunicación durante una visita al Hospital Virgen de los Lirios de Alcoi sobre la información publicada por 'eldiario.es', Gómez ha afirmado que el centro, "como el resto de hospitales de la Comunitat Valenciana", es sometido a "auditorías y controles de una forma periódica", y ha señalado que "en el momento" en el que la Conselleria de Sanidad tuvo conocimiento de esa noticia envió "a un equipo de inspectores que no detectó ningún problema".

Además, ha hecho hincapié en que "en las auditorías y en los controles" que la Generalitat hace "de forma periódica" a este y al resto de hospitales "no" ha detectado "mala utilización de ningún tipo de material sanitario, ni de forma directa ni indirecta".

"No ha habido infecciones, no ha habido ningún tipo de contraindicación, ni ha habido ningún tipo de efecto secundario por una mala utilización", ha apostillado, para luego incidir en que la Conselleria va a seguir "inspeccionando" este y el resto de hospitales y que, si detecta incidencias, actuará "con absoluta contundencia".

El conseller ha recalcado que la reciente prórroga de la gestión privada del Hospital del Vinalopó a Ribera Salud se debió a que hay "indicadores de actividad y de calidad mejores que la media, que era una de las condiciones", y ha resaltado que el contrato firmado en este sentido recoge que se amplíe "en más de 100 camas, en más de dos quirófanos y que pongan un centro de salud".

HOSPITAL DE TORREJÓN

El pasado mes de diciembre, el diario 'El País' publicó varios audios del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, en los que, según el citado medio, daba instrucciones para aumentar las listas de espera y rechazar a pacientes con tratamientos de elevado coste en el Hospital de Torrejón, de titularidad pública y gestionado por el grupo.

Ribera Salud aseguró que los audios estaban fuera de contexto y que en ninguno de sus centros se habían producido este tipo de prácticas. Además, Gallart pidió desvincularse voluntariamente de la gestión del Hospital de Torrejón mientras el grupo lleva a cabo una auditoría.

Este miércoles, la Comunidad de Madrid ha recalcado que las auditorías llevadas a cabo en el Hospital Universitario de Torrejón, de titularidad pública y gestión privada, han concluido que no hubo reutilización de material quirúrgico en el centro.