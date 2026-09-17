Una revisión de más de 1.100 estudios detecta diferencias en la atención médica de hombres y mujeres

Archivo - Fibromialgia, covid persistente. Mujer en la consulta del médico. - ECLIPSE_IMAGES/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una nueva investigación de la Universidad de St. Andrews (Reino Unido) ha descubierto que las mujeres tienen menos probabilidades que los hombres con la misma afección médica de que se les ofrezca un tratamiento activo, como cirugía, la colocación de un stent o un analgésico potente.

Los hallazgos, publicados en 'PLOS One', provienen de una revisión que analizó 1.112 estudios publicados, seleccionando aquellos que comparaban directamente la atención brindada a pacientes masculinos y femeninos. De los 38 que analizaron historiales clínicos, 33 reportaron una diferencia significativa en el tratamiento recibido por hombres y mujeres.

Los investigadores descubrieron que casi ninguno de esos estudios señalaba ninguna directriz que recomendara un tratamiento diferente según el sexo, lo que deja abierta la cuestión de si esto refleja un criterio clínico sólido o una atención desigual.

MENOS TRATAMIENTOS ACTIVOS PARA LAS MUJERES

El doctor Andrew O'Malley, codirector del estudio, apunta: "Para los médicos, los hallazgos son un recordatorio para verificar si el tratamiento se ofrece con base en criterios clínicos y no en suposiciones. Por ejemplo, un estudio reveló que cuando los equipos que decidían quién recibía terapia avanzada para la insuficiencia cardíaca funcionaban mal, las mujeres tenían menos probabilidades de ser seleccionadas.

Otros estudios muestran que los médicos suelen atribuir los síntomas de las mujeres a la ansiedad y cometen más errores de diagnóstico con pacientes femeninas, incluso cuando los resultados de las pruebas son positivos.

Por su parte, la doctora Miriam Veenhuizen, profesora honoraria de la Facultad de Medicina, declara que, si bien la dirección de los hallazgos no fue una sorpresa, sí lo fue su consistencia.

El mismo patrón se observó en cardiología, cirugía, medicina de trasplantes y atención de urgencias, y se mantuvo tras el ajuste estadístico en la mayoría de los estudios. No está del todo claro por qué ocurre esto, pero probablemente se deba a que las mujeres estuvieron infrarrepresentadas en los ensayos clínicos hasta hace pocas décadas, por lo que muchas guías se basan en datos de hombres.

"Lo que más nos llamó la atención fue el desequilibrio en la atención. Durante el mismo período, 551 estudios analizaron la desigualdad de género que afecta a los médicos y otros profesionales de la salud. Solo 41 analizaron lo que les sucede a los pacientes", añade.

Los investigadores ahora pretenden comprobar si aparecen los mismos patrones en los resultados de los sistemas de IA generativa, que se entrenan con esta bibliografía y con registros clínicos, y que podrían afianzar estas diferencias a gran escala si no se controlan.