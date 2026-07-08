Revelan que el tratamiento con atogepant reduce a la mitad los días de migraña en casos difíciles

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BARCELONA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por el Hospital Universitari de Bellvitge y el Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell) ha revelado que cerca del 30% de los pacientes en los que habían fracasado los tratamientos preventivos más avanzados reducen a la mitad los días de migraña con atogepant a los tres meses de tratamiento.

Publicado en 'The Journal of Headache and Pain', aporta una nueva opción para los casos más difíciles de tratar de migraña, un tipo de dolor que en España afecta a alrededor del 12% de la población, y en Catalunya se calcula que cerca de 900.000 personas conviven con esta enfermedad.

Coordinado desde la Unidad de Cefaleas del Hospital de Bellvitge, el estudio ha contado con la participación de 17 hospitales de toda España, y es el "primer" estudio multicéntrico que evalúa la efectividad de este tratamiento en personas que ya no habían respondido a los anticuerpos monoclonales dirigidos frente al CGRP, una de las principales opciones preventivas disponibles.

El estudio ha incluido a 252 personas con migraña de alta complejidad clínica y más del 80% presentaban migraña crónica, casi la mitad sufrían cefalea diaria y todos habían fracasado con tratamientos preventivos previos, incluidos los anticuerpos monoclonales anti-CGRP.

A pesar de este perfil especialmente complejo, los resultados muestran que cerca del 30% de los pacientes reducen al menos un 50% los días de migraña; un 44% experimentan una mejoría clínica significativa; y disminuyen tanto la intensidad del dolor como la necesidad de medicación para tratar las crisis.

El análisis también muestra que, cuanto mayor es el número de tratamientos preventivos que han fracasado previamente, menor es la probabilidad de respuesta, "un dato que puede ayudar a orientar mejor las decisiones terapéuticas y refuerza la importancia de un abordaje personalizado".