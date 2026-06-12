Revelan que adaptar la presión arterial tras la trombectomía mejora la recuperación en ictus

El equipo del IR Sant Pau a cargo del estudio - IR SANT PAU

BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un ensayo clínico liderado por el Instituto de Investigación Sant Pau (IR Sant Pau) ha revelado que adaptar los objetivos de presión arterial al grado de reperfusión cerebral mejora de forma significativa la recuperación funcional de pacientes tras una trombectomía en ictus isquémico.

Los resultados, presentados ante la European Stroke Organisation y publicados en 'JAMA Neurology', sitúan el trabajo "entre las aportaciones más relevantes recientes" en su ámbito, y tienen potencial para orientar nuevas estrategias de manejo tras la trombectomía, informa el IR Sant Pau en un comunicado de este viernes.

REPERFUSIÓN CLÍNICAMENTE INEFICAZ

En la práctica clínica, cerca de la mitad de pacientes que se someten al procedimiento no logran una recuperación funcional satisfactoria a medio plazo, pese al avance que ha supuesto la trombectomía mecánica.

Este fenómeno, conocido como reperfusión clínicamente ineficaz, refleja que la apertura del vaso no siempre se traduce en una restauración efectiva de la perfusión cerebral.

Para estudiar por qué y cómo mejorarlo, el estudio ha seguido a 440 pacientes tratados en 11 hospitales españoles, asignados de forma aleatoria a una estrategia convencional o a un control de la presión arterial ajustado al grado de reperfusión.

MEJOR RECUPERACIÓN

El planteamiento se tradujo en una mejora "significativa y consistente" en la evolución clínica: a los 90 días, el 60% de los pacientes del grupo intervención alcanzaron independencia funcional, frente al 47,1% del otro.

Además, el análisis global mostró una tendencia favorable hacia mejores niveles de recuperación, lo que "refuerza la consistencia del beneficio".

En términos de seguridad, la estrategia se asoció a una menor incidencia de transformación hemorrágica, sin incremento de mrotalidad ni de complicaciones graves, lo que confirma "un equilibrio favorable entre eficacia y seguridad".

Los resultados apuntan hacia un modelo "más individualizado" en el control de la presión arterial tras una trombectomía.