Reumatólogos destacan la importancia del diagnóstico precoz de la GEPA para evitar daños irreversibles

Imagen de la campaña. - SER

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La reumatóloga y portavoz de la Sociedad Española de Reumatología (SER), Cristiana Sieiro, ha señalado que reconocer las manifestaciones de la granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (GEPA) de forma precoz es fundamental para iniciar el tratamiento adecuado y prevenir daños irreversibles.

"La GEPA es una enfermedad compleja y heterogénea, cuyas manifestaciones pueden variar considerablemente de un paciente a otro. Aunque el asma y los síntomas respiratorios son muy frecuentes, también puede afectar al corazón, los nervios periféricos y otros órganos", ha subrayado Sieiro.

La granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (GEPA), anteriormente conocida como síndrome de Churg-Strauss, es una enfermedad inflamatoria sistémica poco frecuente, perteneciente al grupo de las vasculitis, que se caracteriza por la presencia de eosinofilia y por la inflamación de los vasos sanguíneos de pequeño y mediano calibre. Aunque afecta principalmente al aparato respiratorio, puede comprometer diferentes órganos y ocasionar complicaciones potencialmente graves.

La GEPA suele asociarse a asma, rinosinusitis crónica y pólipos nasales, que pueden preceder durante años a otras manifestaciones de la enfermedad. También pueden aparecer síntomas generales, como cansancio, pérdida de peso, fiebre o dolores musculares y articulares.

En determinados pacientes, la inflamación puede afectar a los nervios periféricos, provocando alteraciones de la sensibilidad o debilidad muscular, así como al corazón, el aparato digestivo o los riñones.

"Uno de los principales retos es que los síntomas iniciales pueden confundirse con otras enfermedades respiratorias o alérgicas. Por ello, ante un paciente con asma, especialmente de inicio en la edad adulta, eosinofilia y nuevas manifestaciones sistémicas, es importante considerar la posibilidad de GEPA y realizar una valoración especializada", apunta Sieiro.

El tratamiento de la GEPA . Los glucocorticoides continúan siendo una herramienta fundamental para controlar la inflamación, aunque en determinados casos es necesario asociar otros tratamientos inmunosupresores o terapias biológicas.

"En los últimos años hemos avanzado considerablemente en el tratamiento de la GEPA. La incorporación de terapias dirigidas, especialmente aquellas que actúan sobre las vías relacionadas con los eosinófilos, ha ampliado las opciones terapéuticas y permite reducir las recaídas y la necesidad de glucocorticoides en determinados pacientes", destaca la especialista.

Asimismo, subraya la importancia del seguimiento continuado: "Aunque la enfermedad esté bien controlada, es fundamental mantener las revisiones periódicas, seguir correctamente el tratamiento y adoptar las medidas preventivas recomendadas, especialmente frente a las infecciones. La educación del paciente y su participación activa en el manejo de la enfermedad son también esenciales".

Dado el carácter sistémico y la diversidad de manifestaciones de la GEPA, la experta indica que su diagnóstico, tratamiento y seguimiento requieren una estrecha colaboración entre diferentes especialidades médicas, especialmente Reumatología, Neumología, Otorrinolaringología, Cardiología y Neurología, según los órganos afectados.

"El abordaje multidisciplinar es esencial para garantizar una atención integral y adaptada a las necesidades de cada paciente. En este contexto, Reumatología desempeña un papel clave en la valoración sistémica de la enfermedad, la coordinación del tratamiento y la detección de posibles complicaciones. Nuestro objetivo no es únicamente controlar la inflamación, sino también prevenir el daño orgánico, reducir las recaídas y mejorar la calidad de vida de las personas con GEPA", concluye Sieiro.

CAMPAÑA "PONLE NOMBRE AL REUMA"

Con el fin de hacer visible esta enfermedad entre la población, favorecer el reconocimiento de sus síntomas y dar visibilidad a las personas que conviven con ella, desde la Sociedad Española de Reumatología (SER) se ha elaborado un vídeo sobre esta patología, en el marco de la campaña de concienciación 'Ponle nombre al reuma'.

Desde la Fundación Española de Reumatología subrayan que existe un compromiso con la visibilidad y el aumento del conocimiento de las más de 200 enfermedades reumáticas, por eso, se puso en marcha la campaña 'Ponle nombre al reuma', que destaca la importancia de dar visibilidad a patologías como la GEPA.

La FER afirma que mantiene un firme compromiso con la educación sanitaria y la divulgación rigurosa en el ámbito de la Reumatología, promoviendo iniciativas que faciliten el conocimiento de estas enfermedades entre pacientes, profesionales y la sociedad en general. A través de campañas como esta, la organización trabaja para mejorar la detección precoz, el acceso a la información fiable y, en última instancia, la calidad de vida de las personas que conviven con enfermedades reumáticas.